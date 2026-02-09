महाराष्ट्र बातम्या

ZP Election Result: ग्रामीणचा शिलेदार कोण? आज मतमोजणी; ५०२ उमेदवारांचे भवितव्य ठरणार

Raigad ZP and Panchayat Samiti Election: सात वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर रायगड जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. याबाबत आज मतमोजणी होणार असून लवकरच ग्रामीण विकासाचा शिलेदार ठरणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग : तब्बल सात वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर पार पडलेल्या रायगड जिल्हा परिषद आणि १५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचा आज निकाल जाहीर होणार आहे. शनिवारी (ता. ७) झालेल्या मतदानानंतर सोमवारी (ता. ९) मतमोजणी पार पडणार असून, ग्रामीण विकासाचा शिलेदार ठरणार आहे.

