ZP Election Result: ग्रामीणचा शिलेदार कोण? आज मतमोजणी; ५०२ उमेदवारांचे भवितव्य ठरणार

अलिबाग : तब्बल सात वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर पार पडलेल्या रायगड जिल्हा परिषद आणि १५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचा आज निकाल जाहीर होणार आहे. शनिवारी (ता. ७) झालेल्या मतदानानंतर सोमवारी (ता. ९) मतमोजणी पार पडणार असून, ग्रामीण विकासाचा शिलेदार ठरणार आहे..जिल्हा परिषदेच्या ५९ जागांसाठी १७३ आणि पंचायत समित्यांच्या ११८ जागांसाठी ३२९ असे एकूण ५०२ उमेदवार रिंगणात आहेत. या निवडणुकीत महायुतीमधील मित्रपक्ष एकमेकांसमोर उभे ठाकले होते, तर महाविकास आघाडीतील शेकाप, काँग्रेस आणि शिवसेना (ठाकरे गट) यांनी एकत्रित लढा दिला आहे. अनेक दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला लागली असल्याने अलिबागसह संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष निकालाकडे लागले आहे..आज सकाळपासूनच मतमोजणी केंद्राबाहेर कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. प्रत्येकानेच विजयाचा दावा केला असला तरी उमेदवारांसह कार्यकर्त्यांमध्ये घालमेल सुरू आहे. कोण विजयी होणार आणि कोण पराभूत या चर्चेने जिल्ह्याचे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले असून, विजयाचा गुलाल कोण उधळणार, हे काही आज स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान,जिल्ह्यातील एकूण १७ लाख ३८१ नोंदणीकृत मतदारांपैकी सुमारे १२ लाख मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला..Mumbai Goa Highway Traffic : इंदापूर-माणगाव वाहतूक कोंडीमुळे प्रवाशांचा मनस्ताप, बाह्यवळण मार्गाचे काम खोळंबल्याने समस्या.तालुकानिहाय मतदानशनिवारी जिल्ह्यात सरासरी ६९.९१ टक्के मतदान झाले. तालुकानिहाय मतदानाची टक्केवारी पाहता पनवेल ६९.९८ टक्के, कर्जत ७६.६० टक्के, खालापूर ७५.९७ टक्के, सुधागड ६६.१६ टक्के, पेण ७५.३९ टक्के, उरण ७६.५४ टक्के, अलिबाग ७५.१७ टक्के, मुरूड ७१.४४ टक्के, रोहा ६८.१६ टक्के, तळा ५१.८३ टक्के, माणगाव ६१.५१ टक्के, म्हसळा ५१.३६ टक्के, श्रीवर्धन ५५.६३ टक्के, महाड ६७.०८ टक्के, पोलादपूर ६३.१५ टक्के मतदान झाले..रायगड जिल्ह्यातील मतमोजणी केंद्रेकर्जत ः तहसील कार्यालयपनवेल ः व्ही. के. हायस्कूलखालापूर ः पंचायत समिती सभागृहसुधागड ः हिरकणी कक्ष, तहसील कार्यालयपेण ः लिटल एंजल स्कूलउरण ः सेक्टर ३० प्रकल्पग्रस्त सिडको प्रशिक्षण केंद्र, बोकडविराअलिबाग ः जिल्हा क्रीडा संकुल, नेहुलीमुरुड ः दरबार हॉलरोहा ः ज्येष्ठ नागरिक सभागृहतळा ः डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी हॉल, पंचायत समितीमाणगाव ः तहसील कार्यालयम्हसळा ः न्यू इंग्लिश स्कूल व ज्युनियर कॉलेजश्रीवर्धन ः मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतमहाड ः बहुउद्देशीय हॉल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारकपोलादपूर ः तहसील कार्यालय.ZP Election Result: दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला! रायगडमध्ये उमेदवारांसह कार्यकर्त्यांची उत्सुकता शिगेला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.