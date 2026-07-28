Raigad News: रायगडमध्ये माहितीबंदी! जिल्हा परिषद अध्यक्षांचा तुघलकी फतवा

अलिबाग : रायगड जिल्हा परिषद विकासकामांपेक्षा एका वादग्रस्त आदेशाने चर्चेत आली आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश बाकडीकर यांनी काढलेल्या आदेशामुळे प्रशासनातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जिल्हा परिषदेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी कोणतीही माहिती प्रसारमाध्यमांना देण्यापूर्वी अध्यक्षांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रसारमाध्यमांची ही गळचेपी करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. यासंदर्भात मंगेश वाकडीकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही..अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांना पाठविलेल्या पत्रात जिल्हा परिषदेचे धोरणात्मक निर्णय, महत्त्वाकांक्षी योजना, संवेदनशील विषय आणि प्रशासनाशी संबंधित बाबींबाबत प्रसारमाध्यमांना माहिती देण्यापूर्वी अध्यक्षांची परवानगी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच कोणताही अधिकारी किंवा पदाधिकाऱ्यांनी परवानगीविना माध्यमांसमोर शासकीय अथवा वैयक्तिक स्वरूपाची विधाने करू नयेत, असेही म्हटले आहे. या पत्राचो दखल घेऊन नेहा भोसले यांनीही परिपत्रक काढून सर्व विभागप्रमुख, गटविकास अधिकारी आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांना या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत..Mumbai News: तुम्ही जनतेची सेवा करण्यासाठी आहात, मग त्यांना मारहाण का करता? उच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदेंच्या नेत्याला फटकारले .उत्तरदायी कारभाराला हरताळतीन वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर मार्चमध्ये भाजपचे मंगेश वाकडीकर यांनी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली. लोकप्रतिनिधींचे नेतृत्व आल्याने जिल्हा परिषद अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि लोकाभिमुख बनेल, अशी अपेक्षा होती. अवघ्या काही महिन्यांतच त्यांच्याकडून पारदर्शक कारभाराला खो देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे म्हटले जात आहे..पर्यायी व्यवस्थेबद्दल सीईओ अनभिज्ञगंभीर बाब म्हणजे या आदेशानंतर माहिती देण्यासाठी कोणतीही पर्यायी यंत्रणा उभी करण्यात आलेली नाही. अधिकृत प्रवक्त्याची नियुक्ती नाही, नियमित माहितीपत्रकांची व्यवस्था नाही आणि माध्यमांशी संवादासाठी स्वतंत्र प्रणालीही नाही. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांना विचारले असता पर्यायी व्यवस्थेबद्दल माहिती नसल्याचे सांगून विचारून सांगते, असे उत्तर दिले..Ramesh Mhatre: हवं तर तडीपार करा, पण जेलमधून बाहेर सोडा; जामिनासाठी शिंदेंच्या नेत्याची हायकोर्टात गयावया .आदेशाला कोणताही आधार नाहीमहाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मध्ये अध्यक्षांचे अधिकार स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहेत. प्रसारमाध्यमांना माहिती देण्यापूर्वी अध्यक्षांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्याचा अधिकार या अधिनियमात कुठेही नाही..प्रसिद्धी माध्यमांना माहिती देताना ती परिपूर्ण देणे हे उचित आहे, परंतु जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांना असा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा निर्णय घेणे हे कायद्यात न बसणारे आहे. हा निर्णय घेताना कोणत्या कायद्याचा आधार घेण्यात आलेला आहे, हे देखील त्यांनी स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.- अॅड. मानसी म्हात्रे, शेकाप राज्य आघाडी प्रमुख.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.