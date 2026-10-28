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Raj Thackeray Karjat Sabha : ''मी पुन्हा इकडे येणार नाही.. तुमचं नेतृत्व करायची गरज नाही!''; कर्जतच्या सभेत राज ठाकरे गावकऱ्यांवरच संतापले, मुख्यमंत्र्यांना विचारले 'हे' १० टोकदार प्रश्न

Raj Thackeray 10 questions to Devendra Fadnavis : "तुम्हीच थंड बसणार असाल तर तुमचीच पोरं तुमची लाज काढतील!"; सह्याद्रीतील २३ प्रकल्पांवरून राज ठाकरेंचा थेट २ हजार कोटींचा हिशोब
Raj Thackeray's 10 sharp questions to CM; Surrounded over destruction of Sahyadri.

Raj Thackeray's 10 sharp questions to CM; Surrounded over destruction of Sahyadri.

Sakal

विनयन वाघमारे
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भीमाशंकर अभयारण्यालगतच्या कर्जत पट्ट्यात गुजरातस्थित 'टॉरेंट पॉवर' प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या बेसुमार वृक्षतोडी विरोधात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी कर्जतच्या पोलीस ग्राऊंडवरील सभेतून केवळ सरकारवरच तोफ डागली नाही, तर स्थानिक गावकऱ्यांनाही चांगलेच धारेवर धरले.

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