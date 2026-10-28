Raj Thackeray Karjat Sabha : ''मी पुन्हा इकडे येणार नाही.. तुमचं नेतृत्व करायची गरज नाही!''; कर्जतच्या सभेत राज ठाकरे गावकऱ्यांवरच संतापले, मुख्यमंत्र्यांना विचारले 'हे' १० टोकदार प्रश्न

भीमाशंकर अभयारण्यालगतच्या कर्जत पट्ट्यात गुजरातस्थित 'टॉरेंट पॉवर' प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या बेसुमार वृक्षतोडी विरोधात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी कर्जतच्या पोलीस ग्राऊंडवरील सभेतून केवळ सरकारवरच तोफ डागली नाही, तर स्थानिक गावकऱ्यांनाही चांगलेच धारेवर धरले. ."जर तुम्ही स्वतःच अन्यायाविरोधात थंड बसणार असाल, हात जोडून रडत बसणार असाल आणि निवडणुकीत १५०० रुपयांच्या लाडकी बहीण योजनेवर मत विकणार असाल, तर मी पुन्हा इकडे येणार नाही! तुमचं नेतृत्व करायची मला अजिबात गरज नाही," अशा शब्दांत राज ठाकरे यांनी संताप व्यक्त केला..Raj Thackeray Karjat speech Modi Shah : "गुजरातचे दोन माणसं महाराजांचा महाराष्ट्र चालवणार का?"; तोडलेली झाडं पाहून राज ठाकरे कडाडले, मोदी-शाहांवर थेट निशाणा!.या सभेतून राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य सरकारला सह्याद्रीतील प्रकल्पांवरून थेट १० रोखठोक प्रश्न विचारून निरुत्तर केले.राज ठाकरेंनी मुख्यमंत्र्यांना विचारलेले 'हे' १० टोकदार प्रश्न:१. सह्याद्रीकडे बघून आज छत्रपती शिवाजी महाराजांना काय वाटत असेल? महाराजांच्या महाराष्ट्रात सह्याद्रीची अशी कत्तल कशी सहन केली जाते?२. महाराष्ट्रातले खासदार आणि आमदार नेमके काय करत आहेत? आपल्याच भागातील जंगल लुटले जात असताना हे लोक गप्प का?३. महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधी केंद्रातील नेत्यांसमोर इतके लाचार आणि हतबल का झाले आहेत?४. केंद्रातील दोघांच्या इशाऱ्यावर आणि गुजरातमधील एका खासगी कंपनीसाठी महाराष्ट्राचा सह्याद्री का पोखरला जातोय?५. आज जंगलांवर कुऱ्हाड चालतेय, उद्या हीच वेळ तुमच्या गावांवर आणि शहरांवर येणार नाही का?६. गडचिरोलीचे जंगल तोडून खाणींना परवानगी दिली, मग आता सह्याद्रीची जंगलेही भांडवलदारांच्या घशात घालणार का?७. प्रकल्पाला विरोध झाल्यास गावाची वीज बंद केली जाईल, अशा धमक्या देऊन स्थानिक जनतेची मुस्कटदाबी का केली जातेय?८. सह्याद्रीच्या कुशीत तब्बल २३ मोठे प्रकल्प येत आहेत; या २३ पैकी फक्त ३ प्रकल्प केंद्राचे, मग उरलेले सर्व २० प्रकल्प खासगी उद्योगपतींच्या फायद्यासाठीच का?९. ५० खोके म्हणजे ५० कोटी; मग शिवसेनेचे ४० आमदार फोडण्यासाठी लागलेले तब्बल २ हजार कोटी रुपये कुठून आले?१०. स्थानिक आदिवासी आणि शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावून निसर्गाचा बळी देणारा कसला हा विकास?.Raj Thackeray Karjat speech Modi Shah : "गुजरातचे दोन माणसं महाराजांचा महाराष्ट्र चालवणार का?"; तोडलेली झाडं पाहून राज ठाकरे कडाडले, मोदी-शाहांवर थेट निशाणा!."उद्या तुमचीच पोरं तुमची लाज काढतील; माझा बाप बेसावध निघाला असं म्हणतील!"गावकऱ्यांच्या हतबलतेवर प्रहार करताना राज ठाकरे म्हणाले, "दुपारी महिला हातात तान्हे बाळ घेऊन मला भेटल्या आणि जंगल वाचवा म्हणून हात जोडत होत्या. तुमच्यावर अशी हात जोडायची वेळ का यावी? आज तुम्ही हसण्यावारी नेता, पण मी सांगतो, उद्या तुमचीच पोरं तुमची लाज काढतील आणि म्हणतील 'माझा बाप बेसावध निघाला!' जेव्हा महाराष्ट्राकडे लक्ष द्यायचं होतं तेव्हा दिलं नाही, अशी शिव्या तुमचीच मुले तुम्हाला घालतील." .सर्बियाचे उदाहरण देत त्यांनी तरुणांना जागे केले: "सर्बियामध्ये तरुणांनी पेटून उठून तिथली जुलमी सत्ता उलथवून टाकली होती, मग ग्रामीण महाराष्ट्रातील आमची 'Gen-Z' पिढी कधी जागी होणार?" असा टोकदार सवाल त्यांनी केला..'५० खोक्यां'वरून २ हजार कोटींचा हिशोब मांडलाआपल्या भाषणात राज ठाकरे यांनी राज्यातील सत्तांतरावरही थेट बोट ठेवले. "५० खोके एकदम ओके असं सगळे बोलतात, पण त्याचा खरा अर्थ समजून घ्या. एका खोक्यात १ कोटी असतात, म्हणजेच एका आमदाराला ५० कोटी! अशा ४० आमदारांचे २ हजार कोटी रुपये होतात. मला सांगा, हा एवढा अफाट पैसा आला कुठून? आणि हा पैसा कोणाच्या घशातून काढला जातोय? हे सगळे षड्यंत्र महाराष्ट्राने आता उघड्या डोळ्यांनी बघण्याची वेळ आली आहे," असा घणाघात त्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.