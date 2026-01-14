सरकारलं हवं ते निवडणूक आयोग करतंय; प्रचार संपल्यावरही मतदारांच्या भेटीची मुभा अन् 'पाडू' मशिनवरून राज ठाकरेंचा हल्लाबोल

महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराच्या तोफा थंडावल्या असून मतदानासाठी अवघे काही तास उरले आहेत. मुंबईत शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आज मुंबादेवीच्या दर्शनाला जाणार आहेत. त्याआधी उद्धव ठाकरे हे राज ठाकरेंच्या शिवतीर्थ या निवासस्थानी गेले आहेत. या भेटीनंतर राज ठाकरे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. राज ठाकरे म्हणाले की, प्रचार कालच थांबला आहे. मात्र प्रचार थांबताना निवडणूक आयोगानं नवं नोटिफिकेशन जारी केलं. सरकारला हवं तसं निवडणूक आयोग काम करत असल्याचा आरोप राज ठाकरे यांनी केला. .राज ठाकरेंनी म्हटलं की, निवडणूक आयोगाने प्रचार संपला तरी उमेदवार मतदारांना घरी जाऊन भेटू शकतात असं नोटिफिकेशन जारी केलंय. ही प्रथा परंपरा अचानक कुठून आली. आताच कशी आली? विधानसभा, लोकसभेला का नव्हती? असे प्रश्न राज ठाकरे यांनी उपस्थित केले आहेत..अजितदादांचे आरोप १०० टक्के खरे, भ्रष्टाचाराचा कळस त्यांनीच केलाय; सत्ताधारी आणि विरोधकही चोर, तत्कालीन अभियंत्याचेही खुलासे.निवडणूक आयोगाच्या नोटिफिकेशनमध्ये तुम्ही मतदारांना भेटू शकता पण पत्रकं वाटू शकत नाही असा उल्लेख आहे. म्हणजे निवडणूक आयोगाला असं म्हणायचं आहे का की तुम्ही पैसे वाटू शकता? कायदा बदललाय का? नव्यानं या गोष्टी अचानक कशासाठी आणल्या जातायत असंही राज ठाकरेंनी विचारलं..राज ठाकरेंनी पाडू मशिन लावण्यावरही आक्षेप घेतला आहे. ते म्हणाले की, पाडू नावाचं मशिन आणलंय, हे कोणत्याही राजकीय पक्षाला सांगितलं नाही, दाखवलं नाही. उद्धव ठाकरेंनी निवडणूक आयोगाला पत्र दिलंय की नवं काय युनिट आणलंय? नव्याने तुम्ही आणलं, ईव्हीएम मशिनला लावणार आहात. पाडूबाबत असंही स्पष्टीकरण दिलं जातंय की, ईव्हीएम मशिन जुनी झाली म्हणून इमर्जन्सीसाठी लावतोय. तुम्ही हे मशिन आणताय हे इतरांना सांगितलंच नाहीय..निवडणूक आयोग हवं ते करतंय. आताच्या सरकारने निवडणूक आयोगाचा वाघ कधीच मारून टाकलाय. निवडणूकीच्या तोंडावर रोजच्या रोज कायदे बदलतायत. सरकारला जी गोष्ट हवी ती करून देण्यासाठी निवडणूक आयोग आहे का? असा प्रश्न विचारताना राज ठाकरे यांनी इतर सर्व पक्षांना आणि कार्यकर्त्यांना सतर्क राहण्याचं आवाहन केलंय..इतर पक्षाच्या सहकाऱ्यांनाही विनंती आहे की सतर्क रहा. आपल्या बूथमध्ये काय घडतंय त्यावर लक्ष हवं, सत्ताधारी पक्षाचे जे उमेदवार लोकांकडे जातायत त्यांच्याकडे लक्ष ठेवा. पैसे कसे वाटतायत तेही समोर आलंय. भाजप शिवसेनेकडून पैसे दिले जातायत. लोक नाकारतायत ही आनंदाची गोष्ट आहे. पण हरलेली गोष्ट जिंकण्यासाठी निवडणूक आयोग सरकारला मदत करतंय. असं राज ठाकरे म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.