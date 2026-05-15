राज ठाकरे यांचे निकटवर्तीयाचा Mumbai Pune Expressway वर भीषण अपघात; पुण्यात खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचे निकटवर्तीय दिलीप धोत्रे प्रवास करत असलेल्या फॉर्च्युनर गाडीचा गंभीर अपघात झाला आहे. आज पहाटे मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर ही घटना घडली. अपघात इतका भीषण होता की गाडीचा अक्षरशः चुराडा झाला. या दुर्घटनेत दिलीप धोत्रे जखमी झाले असून त्यांना तातडीने पुण्यातील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..दिलीप धोत्रे हे आपल्या फॉर्च्युनर कारने मुंबईहून पुण्याच्या दिशेने येत होते, त्यावेळी ही घटना घडली. अपघातानंतर त्यांना तातडीने रुग्णवाहिकेद्वारे पुण्यातील एका खासगी रुग्णालयात हलवण्यात आले. सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती मिळत आहे..Shendra MIDC fire: शेंद्रा MIDC हादरली! प्लास्टिक दाणा बनवणाऱ्या कंपनीत भीषण आग, कोट्यवधींचं नुकसान?.दिलीप धोत्रे हे राज ठाकरे यांच्या अत्यंत निकटवर्तीयांपैकी एक मानले जातात. अपघाताची बातमी समजताच मनसे कार्यकर्त्यांनी रुग्णालयात धाव घेतली. मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर हा अपघात नेमका कशामुळे झाला, याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. मात्र, प्राथमिक अंदाजानुसार गाडीवरील नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात झाला असावा, असे मानले जात आहे..Pune Gas Leak: पुण्यातील गंगाधाम रस्त्यावर मध्यरात्री गॅस गळती; २४ नागरिकांना त्रास, मोठा अनर्थ टळला!.या घटनेनंतर मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर काही काळ वाहतूक कोंडीही झाली होती. मात्र, वाहतूक पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होऊन वाहतूक सुरळीत केली. या अपघाताची नोंद करण्यात आली असून नेमका अपघात कसा झाला, याचा तपास सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.