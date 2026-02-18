Raj Thackeray Eknath Shinde Meeting : राज ठाकरेंनी घेतली उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट, राज्याच्या राजकारणात नवे समीकरण ? चर्चांना उधाण

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज दुपारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची त्यांच्या नंदनवन येथील निवासस्थानी भेट घेतली. दोन्ही नेत्यांनी विविध विषयांवर चर्चा केली. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीनंतर ही त्यांची पहिलीच भेट होती. .या भेटीमुळे राज ठाकरे यांच्या मनसेची आणि शिवसेनेत राजकीय युती होण्याच्या चर्चेला पुन्हा उधाण आले आहे. ही भेट महत्त्वाची आहे कारण राज ठाकरे यांची भाऊ उद्धव ठाकरे यांच्याशी युती आहेत आणि उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात ३६चा आकडा आहे. .डिसेंबर २०२५ मधील राज ठाकरे-उद्धव ठाकरे युती अपयशी ठरल्यानंतर आणि जानेवारी २०२६ मधील मनसेच्या कमकुवत कामगिरीनंतर कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत मनसेने शिंदे गटाच्या शिवसेनेला पाठिंबा दिला होता, ज्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी नाराजी व्यक्त केली होती. यानंतर राज ठाकरे आता एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला गेल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. शिंदे यांनी राज ठाकरेंचे शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले, आणि या भेटीचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत..Nashik Shiv Sena : नाशिक शिवसेनेत 'हायव्होल्टेज' ड्रामा! एकनाथ शिंदेंच्या एका फोनमुळे प्रवीण तिदमोंचे राजीनामा अस्त्र म्यान.शिवसेना (ठाकरे गट) नेत्या सुषमा अंधारे यांनी या भेटीवर प्रतिक्रिया देत म्हटले आहे की, "एकनाथ शिंदे विरोधी नेते असले तरी ते राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत, आणि राज ठाकरे मनसे प्रमुख आहेत. त्यामुळे त्यांना कोणाला भेटायचे यावर आम्ही बोलू शकत नाही. एवढ्या भेटीवर इतके काही करण्याची गरज नाही.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.