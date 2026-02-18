महाराष्ट्र बातम्या

Raj Thackeray Eknath Shinde Meeting : राज ठाकरेंनी घेतली उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट, राज्याच्या राजकारणात नवे समीकरण ? चर्चांना उधाण

Raj Thackeray : राज ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची नंदनवन येथील निवासस्थानी भेट घेतली. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीनंतर दोन्ही नेत्यांची ही पहिली अधिकृत भेट ठरली. या भेटीनंतर मनसे आणि शिंदे गटातील शिवसेना युतीच्या चर्चांना पुन्हा उधाण आले.
MNS chief Raj Thackeray meets Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde at his Nandanvan residence, fueling speculation of a new political alliance in the state.

MNS chief Raj Thackeray meets Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde at his Nandanvan residence, fueling speculation of a new political alliance in the state.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज दुपारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची त्यांच्या नंदनवन येथील निवासस्थानी भेट घेतली. दोन्ही नेत्यांनी विविध विषयांवर चर्चा केली. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीनंतर ही त्यांची पहिलीच भेट होती.

Loading content, please wait...
Raj Thackeray
Eknath Shinde
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.