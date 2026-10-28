Raj Thackeray: ''महाराष्ट्रात आणखी २३ प्रकल्प येत आहेत.. भीमाशंकर परिसरातील वृक्षतोड टेंडरशिवाय'', राज ठाकरेंची कर्जतमध्ये सभा

Raj Thackeray Karjat rally: भीमाशंकर-कर्जत येथे टोरेंट कंपनीच्या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड करण्यात आलेली आहे. राज ठाकरे यांनी आज बुधवारी या ठिकाणी भेट दिली. त्यानंतर कर्जत येथील पोलिस ग्राऊंडवर त्यांची सभा झाली. यावेळी त्यांनी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उद्योगपती आणि लोकांच्या विसराळू भूमिकेवर कडाडून टीका केली..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.राज ठाकरे म्हणाले की, झाडं तोडली तिथे मी गेलो होतो. लाकडं रचून ठेवली होती, मला वाटलं मी जंगलाच्या अंत्यसंस्काराला आलोय. इतक्या वर्षांची जुनी झाडं कोणत्यातरी गुजरात्यासाठी कापून टाकत आहेत. या प्रकल्पाची गरज काय आहे? सगळ्या गोष्टींमागचं षड्यंत्र समजून घेतलं पाहिजे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना केद्रातल्या दोघांकडे शून्य किंमत आहे. मी विधानसभेला सांगितलं होतं, हे लोक महाराष्ट्रात वाट्टेल ते करतील. ही हिंमत येते कुठून? तुमच्यातूनच ही हिंमत येते. कारण निवडणुकीच्या तोंडावर जातीच्या, धर्माच्या नावावर किंवा पैसे घेऊन यांना मतदान करायचं.. त्याचे हे परिणाम आहेत..ठाकरे पुढे म्हणाले, केंद्राने आणि खासगी कंपनीने ठरवून तो प्रस्ताव आम्हाला दिला, हे खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच सांगितलं आहे. महाराष्ट्रात काय करायचं, काय नाही.. हे सगळं दिल्लीमध्ये ठरतं. एकतर माणसं हटवा नाहीतर झाडं हटवा, असं उद्योगपती सांगतात. मग यांना खाली फोन येतो.. तसं या दोघांना सॅल्युट करावा लागतो. गुजरातमधले दोन माणसं महाराष्ट्र चालवणार का?.''इथं प्रकल्प आलेला आहे, त्याचं टेंडर वगैरे काहीही नाही. असे २३ प्रकल्प महाराष्ट्रात येत आहेत. त्यातले काही बाहेरचे आहेत. त्यातले ३ केंद्राचे आहेत तर बाकी २० खासगी, यात अदाणी हायड्रो, रिन्यू हायड्रो पावर, आवाडा, जेएसडब्ल्यू, टाटा, टोरंट असे खासगी प्रकल्प येत आहेत. विना टेंडर जंगल तोडीचा परवाना दिला जातोय.'' असा दावा ठाकरेंनी केला..ते पुढे म्हणाले, नवीन वीज निर्मितीचे महाराष्ट्रात आणखी २३६ प्रकल्प येत आहेत. महाराष्ट्रात डेटा सेंटर येत आहेत, त्यासाठी पाणी लागणार आहे, कॉलनीसाठी जागा लागणार आहेत..त्यासाठी हे सगळं सुरुय. आणखी कोळश्यावर चालणारे ४० प्रकल्प येत आहेत. त्या गोष्टी नीट पाहिल्या तर तुमचे मतदारसंघ फोडून तुम्हाला अल्पमतात आणत आहेत. पण आपण बेसावध आहोत. उद्यापासून सगळं विसरुन जाऊ आपण..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.