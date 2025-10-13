महाराष्ट्र बातम्या

Raj Thackeray to Join MVA? : राज ठाकरेंची महाविकास आघाडीत एन्ट्री होणार? राऊतांच्या विधानानंतर चर्चांना उधाण, नेमकं काय म्हणाले?

Sanjay Raut PC : शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना त्यांनी मनसेच्या महाविकास आघाडीतील समावेशाबाबत एक महत्त्वाचे विधान केलं आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीपूर्वी मनसे आणि शिवसेनेची ( उद्धव ठाकरे गटाची) युती होणार हे जवळपास निश्चित मानलं जातं आहे. गेल्या काही दिवसांत राजकीय घडामोडींना चांगलाच वेग आला आहे. विशेष म्हणजे राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे स्वत: सहा ते सात वेळा ऐकमेकांना भेटलेत. पण जर दोन्ही पक्षांची युती झाली? तर महाविकास आघाडीचं काय होणार? राज ठाकरे महाविकास आघाडीत येणार? की उद्धव ठाकरे महाविकास आघाडीतून बाहेर पडणार? अशी चर्चाही सध्या राजकीय वर्तुळात सुरु आहे.

