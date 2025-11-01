महाराष्ट्र बातम्या
Raj Thackeray : पुरावा कुठाय विचारता ना? हे घ्या! राज ठाकरेंनी फक्त आकडे नाही तर मतदार याद्यांचा ठीग दाखवला...
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगावर जोरदार टीका केली. तसेच त्यांनी यावेळी मतदार यांद्यांमध्ये घोळ असल्याचं पुरावेही सादर केले.
मतदार याद्यांमधील घोळ आणि कथित मतचोरीच्या आरोपासंदर्भात निडणूक आयोगाला जाब विचारण्यासाठी आज मुंबईत मनसे आणि महाविकास आघाडीच्यावतीने सत्याच्या मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी बोलताना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगावर जोरदार टीका केली. तसेच त्यांनी यावेळी मतदार यांद्यांमध्ये घोळ असल्याचं पुरावेही सादर केले.