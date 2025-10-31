महाराष्ट्र बातम्या

Namo Tourism Centre Controversy : राज ठाकरेंचा 'नमो टुरिझम सेंटर' तोडण्याचा इशारा, शिंदे गटानं दिलं चोख प्रत्युत्तर; नेमकं काय म्हणाले?

Raj Thackeray warns to demolish Namo Tourism Centre : नमो टुरिझम सेंटरवरून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर सडकून टीका केली होती. या टिकेला आता शिवसेनेच्या शिंदे गटाकडून प्रत्युत्तर देण्यात आलं आहे.
Shubham Banubakode
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी नमो टुरिझम सेंटरवरून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर सडकून टीका केली होती. काल मुंबईत पार पडलेल्या पक्षाच्या मेळाव्यात बोलताना त्यांनी एकनाथ शिंदे यांना लक्ष्य केलं होतं. यावेळी त्यांनी शिवरायांच्या गड किल्ल्यावर नमो सेंटर उभारल्यास ते तोडू असा इशाराही दिला होता. दरम्यान, राज ठाकरेंच्या याच टिकेला आता शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे नेते संजय शिरसाट यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे.

