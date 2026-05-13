कातळरचना, अश्मयुगीन वारशाचा अ्द्भुत संगम; राजापुरात १० हजार वर्षांपूर्वीच्या कालखंडाला उजाळा, अखंड पाषाणातलं कोरीव मंदिर

राजापूर तालुक्यातील पेंडखळे येथे श्री शंकरेश्वर मंदिर कातळामध्ये कोरलेले आहे. मध्ययुगीन शैलीची रचना आणि पाषाणात कोरलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण मंदिराच्या ठिकाणी प्राचीन शैव-वैष्णव शिल्पवैभव, कातळरचना आणि अश्मयुगीन वारशाचा अद्भुत संगम अनुभवयाला मिळत आहे. मंदिराच्या मागील बाजूस डोंगरावर जाण्यासाठी कातळात कोरलेल्या पायऱ्या असून, या पायऱ्यांनी वर गेल्यावर दुर्मीळ मानवकृती कातळशिल्प आढळते..सुमारे दोन फूट आकाराच्या या आकृतीत दोन्ही हात पसरलेले असून, डावा पाय किंचित दुमडलेल्या अवस्थेत कोरलेले हे कातळशिल्प आहे. हे कातळशिल्प अश्मयुगीन कालखंडातील असण्याची शक्यता असून; त्याचा कालखंड सुमारे १० ते १२ हजार वर्षांपूर्वीचा असण्याचा अंदाज आहे. या संशोधनातून कोकणाच्या प्रागैतिहासिक इतिहासात महत्त्वाची भर पडली आहे..Premium|Unique Ganesh In Maharashtra: महाराष्ट्रातील अद्वितीय गणपतीरूपांची यात्रा; ऐताहिसिक महत्त्व असणारे गणेश.इतिहास अभ्यासक विनोद पवार यांनी श्री शंकरेश्वर मंदिर हे एकाश्म स्वरूपाचे असल्याचे मत अधोरेखित केले आहे. मंदिरासमोर कातळात खोदलेला वहाळ आहे. मंदिर परिसरात भद्रा प्रकारातील मध्ययुगीन बारव असून, त्यामध्ये वर्षभर पाणी असते. मंदिर परिसरात प्राचीन विष्णू-लक्ष्मी गरुडशिल्प तसेच रिद्धी-सिद्धीसह चतुर्भुज गणेशमूर्ती आढळते. या दोन्ही मूर्ती इ.स. १० वे ते १२ वे शतकातील शिलाहार-यादव कालखंडातील असण्याची शक्यता अभ्यासकांकडून वर्तवली जात आहे..तळेराई परिसरात मध्ययुगीन तळी, सतत वाहणारे पाणी आणि लहानसे एकाश्म मंदिर आढळते. शिवमंदिर, विष्णूशिल्प, गणेशप्रतिमा, पार्वती मूर्ती, तसेच परिसरातील भवानीमाता आणि ग्रामदेवता जाकादेवी मंदिर यामुळे हे ठिकाण प्राचीन काळातील शैव, वैष्णव, गणपत्य आणि शाक्तपंथांचे एकत्रित केंद्र असण्याचा अंदाजही वर्तवला जात आहे..श्री देव गणेश्वर देवस्थान मोर्डे येथील शतकोत्तर महाशिवरात्री उत्सव.अखंड पाषाणातील कोरीव मंदिरकोकणात प्राचीन काळापासून पाषाणी (जांभा दगडी) मंदिर स्थापत्याची समृद्ध परंपरा आढळते. पेंडखळे येथील श्री शंकरेश्वर मंदिर हे पूर्णतः एका पाषाणात कोरलेले असून, त्याची रचना मध्ययुगीन शैलीची आहे. सभामंडपात दगडी खांब असून, गर्भगृह आणि शिखरदेखील एकसंघ दिसून येते. ठिकठिकाणी देवदेवतांच्या मूर्ती स्थापित केल्या आहेत. मुसळधार पावसाचा विचार करून छपरांची व जलनिःस्सारणाची विशेष रचना केलेली दिसते. अशा पाषाणी मंदिरांमधून कोकणातील धार्मिक जीवन, शिल्पकला आणि तत्कालीन स्थापत्यतंत्र यांची माहिती मिळते, असे पुणे येथील इतिहास संशोधक अनिल दुधाणे यानी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.