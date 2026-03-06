Rajya Sabha Politics: राज्यसभा निवडणूक बिनविरोध शक्य, आजोबा - नातू एकाचवेळी राज्यसभेत; एकनाथ शिंदेंनी आपल्याच नेत्यांचा केला गेम

Rajya Sabha election Maharashtra : महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर निवडून द्यायच्या सात जागांची निवडणूक अपेक्षेप्रमाणे बिनविरोध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सात जागांसाठी सात उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्याने राज्यसभा निवडणुकीसाठी मतदान होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. राज्यसभा निवडणुकीसाठी दाखल झालेल्या उमेदवारी अर्जांची छाननी आज (ता. ६) होईल. अर्ज माघारीची मुदत नऊ मार्चला संपल्यानंतर सर्व उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याची घोषणा केली जाईल. विधानसभेतील कमी संख्याबळामुळे प्रथमच काँग्रेस आणि शिवसेना (यूबीटी) या दोन पक्षांचा एकही उमेदवार राज्यसभा निवडणुकीत उमेदवार देता आलेला नाही..राज्यसभेच्या द्विवार्षिक निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा आज शेवटचा दिवस होता. महाविकास आघाडीकडून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, भाजपच्या कोट्यातून केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले यांच्यासह विनोद तावडे, माया ईवनाते, रामराव वडकुते; राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे पार्थ पवार आणि शिवसेनेकडून डॉ. ज्योती वाघमारे यांनी आज उमेदवारी अर्ज दाखल केले. सलग तिसऱ्यांदा राज्यसभेवर जाणारे शरद पवार यांना प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे राज्यसभा निवडणुकीचा अर्ज दाखल करण्यासाठी विधानभवनात येणे शक्य नव्हते. त्यामुळे अर्जाची प्रक्रिया त्यांनी मुंबईतील निवासस्थानातून पूर्ण केली..Rajya Sabha Election Maharashtra : राज्यसभेसाठी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटचा दिवशी शिंदे गटाकडून उमेदवार निश्चित, एकनाथ शिंदेंचा धक्कातंत्र.एकनाथ शिंदेंचा त्यांच्याच नेत्यांना चकवाराज्यसभेच्या जागेसाठी शिवसेना शिंदे गटात प्रचंड चुरस होती. माजी खासदार राहुल शेवाळे, गजानन कीर्तिकर, आनंदराव अडसूळ, संजय निरुपम यांच्यासह शायना एन. सी. हे राज्यसभेवर जाण्यासाठी इच्छुक होते. पक्षातील इच्छुकांची संख्या लक्षात घेऊन पक्षाचे मुख्य नेते आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेवटच्या क्षणापर्यंत उमेदवार जाहीर करण्याचे टाळले होते. राज्यसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास काही तास शिल्लक असताना शिंदे यांनी पक्षाच्या प्रवक्त्या डॉ. ज्योती वाघमारे यांच्या उमेदवारीची घोषणा करून इच्छुक नेत्यांना अनपेक्षित धक्का दिला..आजोबा आणि नातू एकाचवेळी राज्यसभेतराष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या वतीने पार्थ पवार यांनी आज उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यामुळे पवार कुटुंबातून राज्यसभेवर जाणारे पार्थ पवार हे चौथे सदस्य ठरले आहेत. याआधी सुप्रिया सुळे यांनी राज्यसभेत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व केले आहे. सध्या शरद पवार आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या राज्यसभेच्या सदस्या आहेत. पार्थ पवार यांच्या उमेदवारीच्या निमित्ताने पवार कुटुंबातील आजोबा आणि नातू प्रथमच राज्यसभेत एकत्र काम करताना दिसतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.