Rajya Sabha Election Announced : शरद पवार, रामदास आठवले यांच्यासह राज्यसभेच्या ३७ जागांसाठी निवडणूक जाहीर

Election Commission of India यांनी राज्यसभेच्या १० राज्यांतील ३७ जागांसाठी द्विवार्षिक निवडणूक जाहीर केली आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये या सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येत असल्याने ही निवडणूक घेण्यात येणार आहे. मतदान १६ मार्च २०२६ रोजी होणार असून मतमोजणी त्याच दिवशी सायंकाळी करण्यात येणार आहे..आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या कार्यक्रमानुसार २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अधिसूचना जाहीर होईल. उमेदवारी अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख ५ मार्च २०२६ आहे. अर्जांची छाननी ६ मार्च रोजी होईल, तर उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत ९ मार्च २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे..१६ मार्च रोजी सकाळी ९ ते दुपारी ४ या वेळेत मतदान होईल. त्याच दिवशी सायंकाळी ५ वाजता मतमोजणी केली जाईल. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया २० मार्च २०२६ पूर्वी पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.महाराष्ट्र, ओडिशा, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांतील सदस्यांचा कार्यकाळ एप्रिल २०२६ मध्ये संपत आहे..मतपत्रिकेवर प्राधान्यक्रम नोंदविताना परताव अधिकाऱ्यांकडून देण्यात येणाऱ्या जांभळ्या शाईच्या विशेष लेखणीचाच वापर करणे बंधनकारक राहील, असे आयोगाने नमूद केले आहे. तसेच निवडणूक प्रक्रिया मुक्त व निष्पक्ष पार पडावी यासाठी निरीक्षकांची नियुक्ती करून काटेकोर देखरेख ठेवण्यात येणार आहे..महाराष्ट्रातील कार्यकाळ संपलेले खासदारशरद पवार, भागवत कराड, फौजिया तहसीन एहमद खान, धैर्यशील पाटील, रजनी पाटील, रामदास आठवले या खासदारांचा कार्यकाळ एप्रिल महिन्यात संपणार आहे. तसेच देशातील ३७ खासदारांचा समावेश आहे..