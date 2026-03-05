Rajya Sabha Election Maharashtra : राज्यसभा निवडणुकीसाठी हालचालींना वेग, भाजप उमेदवार विधानभवनात; शरद पवार, पार्थ पवार अर्ज दाखल करणार

BJP Rajya Sabha candidate Maharashtra :राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी राजकीय हालचालींना वेग आला असून भाजपकडून उमेदवारांची यादी जाहीर झाल्यानंतर गुरुवारी विधानभवनात सर्व उमेदवारांनी हजेरी लावली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह विनोद तावडे आणि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले उपस्थित होते. या भेटीमुळे राज्यसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण अधिक तापल्याचे पाहायला मिळाले..भाजपने उमेदवारांची घोषणा केल्यानंतर पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांसह उमेदवारांनी विधानभवनात जाऊन पुढील प्रक्रियेबाबत चर्चा केली. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रणनीती आखण्याबरोबरच पक्षांतर्गत समन्वय साधण्यावरही भर देण्यात आला. राज्यातील राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे..दरम्यान, उपमुख्यमंत्री दिवंगत नेते अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार देखील राज्यसभेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करणार असल्याची माहिती पुढे आली आहे. पार्थ पवार यांच्या संभाव्य उमेदवारीमुळे राज्याच्या राजकारणात नव्या चर्चांना उधाण आले असून याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..दुसरीकडे, महाविकास आघाडीकडून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे अध्यक्ष शरद पवार हेही राज्यसभेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे राज्यसभेच्या निवडणुकीत महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यात थेट राजकीय चुरस निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..Sharad Pawar: निर्णय झाला! काँग्रेसचं शरद पवारांच्या नावाला समर्थन; एका जागेवरुन 'या' नेत्यांमध्ये सुरु होती रस्सीखेच.राज्यसभेच्या जागांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने पुढील काही दिवस राज्याच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विविध पक्षांकडून रणनीती आखली जात असून निवडणुकीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.