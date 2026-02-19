महाराष्ट्र बातम्या

Ramadan Moon Sighting Rules : इस्लाममध्ये रमजान पवित्र का मानला जातो? 'या' पाच स्तंभांना का आहे महत्त्व?

Ramadan Fasting (Roza) and Its Spiritual Significance : रमजान हा इस्लाम धर्मातील अत्यंत पवित्र महिना असून तो चांद्र पंचांगानुसार सुरू होतो. या महिन्यात रोजे, नमाज, तरावीह आणि कुराण पठणाला विशेष महत्त्व आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
Why is Ramadan considered holy in Islam : इस्लाम धर्माचे पंचांग हे चांद्रवर्षावर अबलंबून असते. त्यामुळे रमजान महिन्याच्या चंद्राचे दर्शन झाले की, रमजान महिन्याचे उपवास दुसऱ्या दिवसापासून सुरू होतात. इस्लाम धर्मात रमजान (Ramadan Fasting Benefits) महिन्याला फार पवित्र मानण्यात येते. त्यामुळे सर्व मुस्लिम बांधव या महिन्याची वाट पाहत असतात. याच पवित्र महिन्यात पवित्र कुराण धरतीवर उतरले, अशी इस्लाम धर्मीयांची गाढ श्रद्धा आहे.

