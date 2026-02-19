Ramadan Moon Sighting Rules : इस्लाममध्ये रमजान पवित्र का मानला जातो? 'या' पाच स्तंभांना का आहे महत्त्व?

Why is Ramadan considered holy in Islam : इस्लाम धर्माचे पंचांग हे चांद्रवर्षावर अबलंबून असते. त्यामुळे रमजान महिन्याच्या चंद्राचे दर्शन झाले की, रमजान महिन्याचे उपवास दुसऱ्या दिवसापासून सुरू होतात. इस्लाम धर्मात रमजान (Ramadan Fasting Benefits) महिन्याला फार पवित्र मानण्यात येते. त्यामुळे सर्व मुस्लिम बांधव या महिन्याची वाट पाहत असतात. याच पवित्र महिन्यात पवित्र कुराण धरतीवर उतरले, अशी इस्लाम धर्मीयांची गाढ श्रद्धा आहे..पवित्र कुराणच्या आज्ञेप्रमाणे इस्लाम धर्माची इमारत, मुख्य पाच तत्त्वांवर उभी आहे. हे सर्व पाचही स्तंभ अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. पहिले तत्त्व आहे ‘अद्वैत’ म्हणजे ईश्वर एकच आहे. जगातील जवळ जवळ सर्वच धर्मांनी हे तत्त्व मान्य केले आहे. इस्लामचे दुसरे तत्त्व म्हणजे ‘प्रार्थना’, याला ‘नमाज’ किंवा ‘सलात’ असे म्हणतात. हे तत्त्व सर्वच धर्मांत असते. फक्त विविध धर्मांत प्रार्थना किंवा उपासना पद्धती भिन्न असते..उलटे लटकूनही वटवाघळे खाली का पडत नाहीत? यामागचं डोकं चक्रावून टाकणारं 'सायन्स' वाचून थक्क व्हाल!.रमजान महिन्यात मुस्लिम बांधव पाच वेळा नमाज अदा करतात, तर याशिवाय रात्रीच्या प्रार्थनावेळी तरावीहची विशेष नमाज अदा करायची असते. तिसरे तत्त्व म्हणजे ‘उपवास’, याला इस्लाममध्ये रमजानचे रोजे असे म्हणतात. सर्वच धर्मांत उपवास सांगितले आहेत. जैन धर्मात तर ‘पर्युषण पर्व’ असते. चौथे तत्त्व म्हणजे ‘दानधर्म’, याला इस्लाम धर्मात ‘जकात’ असे म्हणतात. आपल्या एकूण मिळकतीमध्ये गरीब माणसांचाही वाटा असतो, अशी या पाठीमागची भूमिका आहे..Titvi Bird : स्वत:ची अंडी फोडण्यासाठी टिटवी खरंच पारस दगड वापरते? तो दगड आणते तरी कुठून, अंड्यांमागचं काय रहस्य?.पाचवे तत्त्व म्हणजे ‘मक्केची यात्रा’, याला ‘हज’ असे म्हणतात. प्रत्येक धर्मात तीर्थक्षेत्र यात्रा सांगितली आहे. हिंदू धर्मात काशीच्या (वाराणसी) यात्रेला आणि चारधाम यात्रेला फार महत्त्व आहे. थोडक्यात, सर्वच धर्मांची मुख्य तत्त्वे समानच आहेत. केवळ भक्ती (इबादत) करून जास्तीत जास्त पुण्य मिळविण्याचा हा महिना तर आहेच; परंतु त्याचबरोबर, स्वतः उपवास ठेवून इतरांची भूक आणि तहान याची जाणीव करून घेण्याचा हा महिना आहे.असा हा पवित्र रमजान महिना सुरू झाला की जणू इस्लाम धर्मीयांच्या भक्तीचा हंगामच सुरू होतो.(लेखक राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू व एम.आय.टी. विश्वशांती केंद्र (आळंदी), पुणेचे सल्लागार आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.