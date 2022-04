आठवलेंचा फडणवीसांच्या भूमिकेला विरोध; म्हणाले, मी शरद पवारांसोबत...

By

मुंबई : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती अर्थात १४ एप्रिल रोजी १४ ट्िवट करुन विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वोसर्वा शरद पवार यांच्यावर विविध मुद्दांवरुन टीका केली होती. फडणवीसांच्या या भूमिकेला केंद्रीय राज्यमंत्री आणि रिपाइंचे नेते रामदास आठवले यांनी चुकीचं म्हटलं आहे. (Ramdas Athavale opposes Devendra Fadnavis role Said I am with Sharad Pawar)

आठवले म्हणाले, "देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याबद्दल जे काही बोलले ती त्यांची मतं होती. कोणीही जातीवादी नसून जातीचं राजकारण कोणीही करू नये. मी पवार साहेबांसोबत आहे, ते मुळीच जातीयवादी नाहीत"

देवेंद्र फडणवीस यांनी १४ एप्रिल रोजी १४ ट्वीट करत शरद पवार यांच्या बदलत्या भूमिकेचे संदर्भ दिले होते. त्यामध्ये त्यांनी काश्मीर फाईल्स चित्रपटाच्या वेळी शरद पवारांची भूमिका, बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आर्टिकल ३७० ला विरोध, त्यानंतर मुस्लीम आरक्षणाला संविधानात विरोध असतानाही शरद पवारांकडून सातत्याने पाठपुरावा अशा विविध विषयांवर पावारांना चिमटा काढला होता.