महाराष्ट्र बातम्या

Ramdas Kadam: ''बाळासाहेबांच्या बॉडीला उद्धव का त्रास देतोय'' शरद पवारांचे शब्द; त्यांनाही 'मातोश्री'वर रोखलं होतं!

shivsena dasara melava 2025: शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यामध्ये ज्येष्ठ नेते रामदास कदम यांनी केलेलं विधान खळबळजनक आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात त्याची चर्चा होतेय, आरोप-प्रत्यारोप सुरु झालेले आहेत.
Ramdas Kadam: ''बाळासाहेबांच्या बॉडीला उद्धव का त्रास देतोय'' शरद पवारांचे शब्द; त्यांनाही 'मातोश्री'वर रोखलं होतं!
संतोष कानडे
Updated on

Sharad Pawar: उद्धव ठाकरेंनी दोन दिवस बाळासाहेबांच्या बॉडीचा छळ केला, असा खळबळजनक दावा शिवसेना नेते रामदास कदम यांनी दसरा मेळाव्यात केला होता. यानंतर दोन्ही बाजूंनी आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत. रामदास कदम यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या विधानावर ठाम असल्याचं म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी आपल्या दाव्याला शरद पवारांचा हवाला दिला आहे.

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
Sharad Pawar
Balasaheb Thackeray
Eknath Shinde
Ramdas Kadam

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com