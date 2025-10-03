Ramdas Kadam: ''बाळासाहेबांच्या बॉडीला उद्धव का त्रास देतोय'' शरद पवारांचे शब्द; त्यांनाही 'मातोश्री'वर रोखलं होतं!

Sharad Pawar: उद्धव ठाकरेंनी दोन दिवस बाळासाहेबांच्या बॉडीचा छळ केला, असा खळबळजनक दावा शिवसेना नेते रामदास कदम यांनी दसरा मेळाव्यात केला होता. यानंतर दोन्ही बाजूंनी आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत. रामदास कदम यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या विधानावर ठाम असल्याचं म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी आपल्या दाव्याला शरद पवारांचा हवाला दिला आहे..रामदास कदम म्हणाले की, ५४ वर्षे 'मातोश्री'मध्ये राहिलेला मी माणूस असं का बोलतो, याचा उद्धव ठाकरेंनी विचार करण्याची गरज आहे. अंबादास दानवे वगैरे यांना मी निवडून आणलेलं आहे, ते मला बाळासाहेब आणि शिवसेना काय शिकवणार? बाळासाहेब माझं दैवत आहेत, आजही मी त्यांची पूजा करतो. परंतु माझ्यासारख्या ज्येष्ठ माणसाला हे का बोलावं लागतं? याचा विचार करण्याची गरज आहे..''मी ठामपणे सांगतो, दोन दिवस शिवसेनाप्रमुखांच्या बॉडीचा छळ उद्धव ठाकरेंनी केला, हे मी जबाबदारीने सांगतोय. आमची नार्को टेस्ट करा, खरं बाहेर येईल. मी मातोश्रीमध्ये जाऊन उद्धवजींना म्हटलो की, शिवसेनाप्रमुखांच्या पायाचे ठसे घेऊन ठेवा, कारण आमचं ते दैवत आहे. त्यावेळी ते मला म्हणाले, त्यांच्या हातांचे ठसे मी घेऊन ठेवले आहेत. हा आमच्या दोघांमधला संवाद आहे. आता त्यांनी महाराष्ट्राला सांगावं, बाळासाहेबांच्या हातांच्या ठशांचा उपयोग तुम्ही कशासाठी केला?'' असा सवाल रामदास कदम यांनी उपस्थित केला आहे..Cough Syrup Deaths : 'कफ सिरप'ने घेतला 12 बालकांचा जीव, पाच मुले गंभीर; औषधात आढळला विषारी घटक, नागपूर प्रयोगशाळेत झाली महत्त्वाची चाचणी.दोन दिवस कुणालाही एन्ट्री नव्हती''दोन दिवस मातोश्रीवर वरती कुणालाही एन्ट्री नव्हती. जेव्हा बाळासाहेबांचा मृत्यू झाला तेव्हा डॉक्टरांनी जाहीर करणं गरजेचं होतं, परंतु मला जाहीर करायला लावलं.. मी लोकांसमोर गेलो. मी मर्द माणूस आहे घाबरणारा माणूस नाही.''रामदास कदम पुढे म्हणाले की, उद्धव ठाकरे आज ज्या पद्धतीने बोलत आहेत तसे ते नाहीत. वाघाची कातडी पांघरलेला हा लांडगा आहे. त्यामुळे मी बोलून गेलो. बोलण्यासारखा अनेक गोष्टी आहेत. उद्धवजींनी मला उत्तर द्यावं मी बोलायला तयार आहे. मी जर बोलायला लागलो तर 'मातोश्री' थरथर कापेन.. माझ्या नादाला लागू नका. मी शिवसेनाप्रमुखांसोबत निष्ठेने दिवस काढले आहेत. हजारो वेळा बाळासाहेबांनी माझी पाठ थोपटली आहे. त्यांच्याबाबतीत जर असं घडलं असेल तर ही गंभीर बाब आहे. मी जे बोलले त्यावर मी ठाम आहे, बदलणार नाही..Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहिण योजना बंद होणार? 'या' बड्या नेत्याच्या दाव्याने महिलांमध्ये खळबळ.शरद पवारांनाही रोखलंबाळासाहेबांबद्दल कळल्यानंतर शरद पवार जेव्हा 'मातोश्री'वर गेले होते तेव्हा त्यांनाही वरती जाऊ दिलं नाही, हे सांगताना कदम म्हणाले की, शरद पवारही आले होते, त्यांनाही वरती पाठवलं नाही. त्यावेळी ते म्हटलेही 'अरे मिलिंद का त्यांच्या (बाळासाहेब) बॉडीला त्रास देतोय उद्धव', हे पवारांचे शब्द होते. मला आजही ते शब्द आठवतात. उद्धवजी तुम्ही हे पाप केलंत. उशिरा का होईना महाराष्ट्राच्या जनतेला तुमचे धंदे कळत आहेत.तुमच्या बाबतीमध्ये बाळासाहेब माझ्याकडे काय काय बोलले आहेत, हे माझ्या मनात आहे.. ते मला बाहेर काढू देऊ नका. मी जे बोललो ते चूक नाही, वास्तव आहे. तुम्ही डॉक्टारांकडे जाऊन विचारा, खरं बाहेर येईल, अशा शब्दात रामदास कदम यांनी स्वतःच्या विधानावर ठाम असल्याचं सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.