Ramlalla Pran Pratishtha: "...तर रामलल्ला सुद्धा खुश होणार नाही"; 'स्मितालय'च्या विद्यार्थीनींना नकोय 22 जानेवारीला सुट्टी

पुणे : अयोध्येतील राम मंदिरात २२ जानेवारीला रामलल्लाच्या मूर्तीची प्राण प्रतिष्ठा होणार आहे. या दिवशी राज्य सरकारनं सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे. पण 'स्मितालय' या शाळेतील मुलींनी ही सुट्टी नाकारली आहे.

तसेच आमचा जर अभ्यास बुडाला तर खुद्द रामलल्ला देखील खूश होणार नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे. स्मितालयच्या संचालक आणि प्रख्यात नृत्यांगणा झेलम परांजपे यांनी यासंदर्भात फेसबूक पोस्ट केली आहे. (ramlalla pran pratishtha maharashtra has holiday but jhelum paranjape school smitalaya girl students denied it)