Ranjeet Kasale Arrest : वादग्रस्त बडतर्फ पोलीस उपनिरीक्षक रणजीत कासलेला अटक, गुजरात पोलिसांची लातूरमध्ये मध्यरात्री कारवाई

Summaryबीडचे बडतर्फ पोलीस उपनिरीक्षक रणजीत कासलेला गुजरात पोलिसांनी लातूरमधून अटक केली.गुजरातमधील जबरी घरफोडीतील आरोपींना मदत केल्याच्या संशयावरून अटक करण्यात आली.गुजरात पोलिसांनी दोन दिवसांपासून कासलेच्या शोध मोहिमेला सुरुवात केली होती..बीड पोलिस दलातील बडतर्फ पोलीस उपनिरीक्षक रणजीत कासलेला मध्यरात्री गुजरात पोलीसांनी लातूरमधून अटक केली आहे. गुजरातमधील जबरी घर फोडीतील आरोपींना मदत केल्याचा संशय असल्यावरुन कासलेला अटक करण्यात आल्याचे समजते. गुजरात पोलिसांनी दोन दिवसांपासून रणजीत कासलेच्या अटकेसाठी शोध मोहीम सुरु केली होती. अखेर लातूर पोलीस आणि गुजरात पोलीसांच्या एकत्रित मोहीमेदरम्यान आज मध्यरात्री कासलेला ताब्यात घेण्यात आले. .लातूर एमआयडीसी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत कासलेला ताब्यात घेण्यात आले. यानंतर गुजरात पोलिसांकडे त्याच्या ताबा देण्यात आला. पोलिस त्याला गुजरातला घेऊन गेले आहेत. सूरत आणि आजुबाजूच्या परिसरात जबरी घरफोड्या आणि चोऱ्या करणाऱ्या आरोपींकडून रणजीत कासलेची माहिती पोलिसांना मिळाली. कासलेने आपल्याला मदत आणि इतर सहकार्य केल्याचे आरोपींनी गुजरात पोलिसांना सांगितले. यानंतर पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवली. कासलेचा माग काढला आणि अखेर तो लातूरमध्ये असल्याचा ठावठिकाणा लागला. .मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणानंतर रणजीत कासले याने वाल्मिक कराडबाबत अनेक धक्कादायक खुलासे केले होते, कासलेच्या आरोपामुळे बीड पोलिस दलाची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली.कासले याने वाल्मीक कराड याबाबतच्या अनेक चित्रफिती सोशल व्हायरल केल्या होत्या. त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांवर थेट आरोप केले होते..रणजीत कासलेवर आतापर्यंत ७ गुन्हे दाखल झाले आहेत. बीड कारागृहात असताना त्याने वाल्मिक कराड याला चिकण, मटण आणि सर्व सोयीसुविधा देण्यात येत असल्याचा दावा केला होता. कासले जामीनावर बाहेर आला होता. त्यानंतर त्याने पुन्हा त्यांच्या सोशल मीडिया वर अनेक गौप्यस्फोट केले. सोशल मीडियावर नेत्यांची ‘ पोलखोल ‘ करणं बडतर्फ रणजित कासलेला भोवलं. रणजीत कासलेला मुंबई गुन्हे शाखेने अटकही केली होती. तो जामीनावर बाहेर असताना आता गुजरात पोलिसांनी त्याला नव्या प्रकरणात अटक केली आहे. .FAQs प्र.१: रणजीत कासले कोण आहे? 👉 रणजीत कासले हा बीड जिल्ह्यातील बडतर्फ पोलीस उपनिरीक्षक आहे, जो विविध गुन्हे आणि वादग्रस्त आरोपांमुळे चर्चेत राहिला आहे.प्र.२: त्याला कुठे आणि कशासाठी अटक करण्यात आली? 👉 गुजरात पोलिसांनी त्याला लातूरमध्ये अटक केली, कारण त्याच्यावर गुजरातमधील जबरी घरफोडीतील आरोपींना मदत केल्याचा संशय आहे.प्र.३: अटक कधी आणि कशी झाली? 👉 मध्यरात्री लातूर MIDC परिसरात गुजरात आणि लातूर पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करून कासलेला अटक केली.प्र.४: रणजीत कासलेवर किती गुन्हे दाखल आहेत? 👉 त्याच्यावर आतापर्यंत ७ गुन्हे दाखल असून काही प्रकरणांत तो जामिनावर बाहेर होता.प्र.५: तो पूर्वी कोणत्या कारणाने चर्चेत आला होता? 👉 संतोष देशमुख हत्या प्रकरणानंतर त्याने वाल्मिक कराड व काही नेत्यांवर गंभीर आरोप आणि व्हिडिओज सोशल मीडियावर शेअर करून खळबळ माजवली होती.प्र.६: गुजरात पोलिसांनी त्याला कुठे नेले आहे? 👉 अटकेनंतर गुजरात पोलिसांनी त्याला चौकशीसाठी गुजरातला रवाना केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.