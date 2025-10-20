महाराष्ट्र बातम्या

Ranjeet Kasale Arrest : वादग्रस्त बडतर्फ पोलीस उपनिरीक्षक रणजीत कासलेला अटक, गुजरात पोलिसांची लातूरमध्ये मध्यरात्री कारवाई

Ranjeet Kasale : लातूर MIDC पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत संयुक्त कारवाईत त्याला ताब्यात घेण्यात आले.कासलेवर आतापर्यंत ७ गुन्हे दाखल असून तो पूर्वीही अनेक वेळा अटकेत राहिला आहे.संतोष देशमुख हत्या प्रकरणानंतर त्याने बीड पोलिस दल व नेत्यांवर गंभीर आरोप केले.
“Dismissed Beed Police Sub-Inspector Ranjeet Kasale being taken into custody by Gujarat Police during a midnight operation in Latur.”

Yashwant Kshirsagar
  1. बीडचे बडतर्फ पोलीस उपनिरीक्षक रणजीत कासलेला गुजरात पोलिसांनी लातूरमधून अटक केली.

  2. गुजरातमधील जबरी घरफोडीतील आरोपींना मदत केल्याच्या संशयावरून अटक करण्यात आली.

  3. गुजरात पोलिसांनी दोन दिवसांपासून कासलेच्या शोध मोहिमेला सुरुवात केली होती.

बीड पोलिस दलातील बडतर्फ पोलीस उपनिरीक्षक रणजीत कासलेला मध्यरात्री गुजरात पोलीसांनी लातूरमधून अटक केली आहे. गुजरातमधील जबरी घर फोडीतील आरोपींना मदत केल्याचा संशय असल्यावरुन कासलेला अटक करण्यात आल्याचे समजते. गुजरात पोलिसांनी दोन दिवसांपासून रणजीत कासलेच्या अटकेसाठी शोध मोहीम सुरु केली होती. अखेर लातूर पोलीस आणि गुजरात पोलीसांच्या एकत्रित मोहीमेदरम्यान आज मध्यरात्री कासलेला ताब्यात घेण्यात आले.

