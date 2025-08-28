महाराष्ट्र बातम्या

Ration Card e-KYC: काही दिवस बाकी! 'या' लोकांचे लवकरच होणार रेशन धान्य बंद; प्रशासनाचा इशारा

Raigad News: सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत अन्नधान्याचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची ई-केवायसी असणे शासनाने अनिवार्य केले आहे. मात्र अद्याप अनेकांनी ईकेवायसी प्रक्रिया केली नसल्यामुळे लवकरात लवकर करण्याचा इशारा दिला आहे.
ration card
ration cardsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अलिबाग : अनेक प्रयत्नानंतरही रायगड जिल्ह्यातील रेशनकार्ड घारकांचे ई-केवायसी १०० टक्के होऊ शकलेले नाही. अनेक नागरिक नोकरी-व्‍यवसायानिमित्ताने बाहेरगावी राहत असल्याने त्यांचे ई-केवायसी पूर्ण न झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर अशा नागरिकांसाठी पुरवठा विभागाने विशेष मोहीम सुरू केली आहे. गणेशोत्सवादरम्यान ई-केवायसी न केल्यास शिधापत्रिकेवरील धान्याचा लाभ बंद झाल्यास सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित लाभार्थ्यांची असणार असा निर्वाणीचा इशाराही दिला आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
Ration Card
Raigad
Ration Card Holder

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com