Ratnagiri: संगमेश्वरात खासगी जंगलात रॉयल बंगाल वाघाचं दर्शन, कॅमेरा ट्रॅपमध्ये कैद; वन विभागाचा दुजोरा

रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर तालुक्यामध्ये एका खासगी मालकीच्या जंगलात रॉयल बंगाल वाघाचे दर्शन घडले आहे. जंगलात बसविण्यात आलेल्या गुप्त कॅमेरा ट्रॅपमध्ये हा दुर्मीळ क्षण कैद झाला आहे. संगमेश्वर तालुक्यातील सह्याद्रीच्या वन क्षेत्रात सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. यासाठी बफरझोन, वन विभागात छुपे कॅमेरे लावले आहेत. कोयना अभयारण्यात पट्टेरी वाघ सोडण्यात आल्यामुळे वाघाची संख्या वाढण्यास मदत होणार आहे. .वाघाच्या संवर्धनाचे प्रयत्न सुरु असताना या प्रयत्नाना यश आले आहे. एकेकाळी वृक्षतोड आणि मानवी हस्तक्षेपामुळे धोक्यात आलेल्या या जंगलाचे जतन करण्यासाठी १८ वर्षे प्रयत्न केले. स्थानिक संवर्धकांनी जंगलाचे नैसर्गिक स्वरूप पुन्हा निर्माण करण्यासाठी आणि वन्यजीवांसाठी पोषक अधिवास तयार करण्यासाठी काम केले. या प्रयत्नांचे फळ म्हणून आता या परिसरात वाघाची उपस्थिती नोंदवली गेली आहे..राज्यसभेसाठी भुजबळांच्या नावावर शिक्कामोर्तब, पुतण्याला मंत्रिपदाची चर्चा; सुनेत्रा पवारांच्या राजीनाम्यानंतर रिक्त जागेसाठी निर्णय.वन्यजीव तज्ज्ञांच्या मते, वाघाचे दर्शन हे त्या जंगलातील परिसंस्थेच्या सुदृढतेचे आणि जैवविविधतेच्या पुनर्स्थापनेचे महत्त्वपूर्ण लक्षण मानले जाते. अन्नसाखळीतील सर्वोच्च शिकारी असलेल्या वाघाची उपस्थिती म्हणजे त्या भागात पुरेसे भक्ष्य, सुरक्षित अधिवास आणि पर्यावरणीय समतोल निर्माण झाल्याचे संकेत आहेत. कॅमेरा ट्रॅपमध्ये नोंद झालेल्या या घटनेमुळे वन्यजीवप्रेमी आणि संवर्धन क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..रत्नागिरीसारख्या परिसरात खासगी जंगलांच्या संवर्धनातूनही मोठे पर्यावरणीय यश मिळू शकते, याचे हे महत्त्वपूर्ण उदाहरण मानले जात आहे. वाघ नेमका रत्नागिरी जिल्ह्यातील एईआरएफच्या संवर्धन करारांतर्गत जतन करण्यात आलेल्या खासगी जंगलात आढळल्याचा उल्लेख आहे. मात्र, सुरक्षेच्या आणि वन्यजीव संवर्धनाच्या कारणास्तव गाव किंवा अचूक स्थान जाहीर करण्यात आलेले नाही. हे जंगल उत्तर सह्याद्री परिसरातील रत्नागिरीतील खासगी वनक्षेत्र असल्याचे सांगण्यात आले आहे..वन विभागाचा दुजोरासंगमेश्वर तालुक्यातील खासगी वनक्षेत्रात वाघ कॅमेरा ट्रॅपमध्ये कैद झाला आहे. गेल्या १८ वर्षांपासून या वनक्षेत्रात जंगल संवर्धन, वृक्षतोड प्रतिबंध आणि नैसर्गिक अधिवास पुनर्स्थापनेसाठी सतत प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रयत्नांमुळेच वाघाचे अस्तित्व पुन्हा नोंदवले गेले आहे. याला संगमेश्वर तालुक्याच्या वन विभागाने दुजोरा दिला आहे..Mumbai: मुंबईतील रुग्णांसाठी खुशखबर! आता कमी दरात औषधं मिळणार; जेनेरिकसोबत ब्रँडेड औषधांवरही सवलत.अशा प्रकारचा वाघ आढळून आल्याने आता वन संवर्धनाची जबाबदारी अधिक वाढली आहे. सह्याद्रीचा वन पट्टा असो अथवा सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प यामध्ये असणाऱ्या वनराईचे आता जतन होणं महत्त्वाचे आहे. असं झालं तरंच येथील वाघाची संख्या वाढण्यास मदत होईल. - प्रतीक मोरे, सृष्टी ज्ञान संस्था, संगमेश्वर-देवरूख.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.