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Ratnagiri: संगमेश्वरात खासगी जंगलात रॉयल बंगाल वाघाचं दर्शन, कॅमेरा ट्रॅपमध्ये कैद; वन विभागाचा दुजोरा

Royal Bengal Tiger Spotted: संगमेश्वरात खासगी जंगलात रॉयल बंगाल वाघाचं दर्शन झालं आहे. जंगलातील गुप्त कॅमेरा ट्रॅपमध्ये हा क्षण कैद झाला आहे.
Royal Bengal tiger spotted in Ratnagiri

Royal Bengal tiger spotted in Ratnagiri

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर तालुक्यामध्ये एका खासगी मालकीच्या जंगलात रॉयल बंगाल वाघाचे दर्शन घडले आहे. जंगलात बसविण्यात आलेल्या गुप्त कॅमेरा ट्रॅपमध्ये हा दुर्मीळ क्षण कैद झाला आहे. संगमेश्वर तालुक्यातील सह्याद्रीच्या वन क्षेत्रात सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. यासाठी बफरझोन, वन विभागात छुपे कॅमेरे लावले आहेत. कोयना अभयारण्यात पट्टेरी वाघ सोडण्यात आल्यामुळे वाघाची संख्या वाढण्यास मदत होणार आहे.

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