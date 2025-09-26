Maharashtra Red Alert : राज्यातील बावीस जिल्ह्यांना ‘रेड अलर्ट’

सोलापूर - गेल्या आठ दिवसांपासून जिल्ह्यात पावसाने धुमाकूळ घातल्यानंतर पुन्हा शनिवार व रविवारी हवामान खात्याने सोलापूर, पुणे व धाराशिवसह २२ जिल्ह्यांना ‘रेड अलर्ट’ दिला आहे. सीना नदीस आलेल्या पुराने धास्तावलेल्या नागरिकांना या रेड अलर्टने पुन्हा धडकी भरली आहे..पुरामुळे नदीकाठावरील व गावात पाणी शिरल्याने आठ हजाराहून अधिक नागरिकांना निवारा केंद्रात स्थलांतर करावे लागले आहे. यामुळे पुढील दोन दिवसांत मोठा पाऊस झाल्यास आणखी मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.हवामान विभागाने २७ व २८ सप्टेंबर हे दोन दिवस रेड अलर्ट दिलेला असून, सोलापूर जिल्ह्यात शनिवारी दुपारी दोनपासून ते रविवारी सकाळी ६ वाजेपर्यंत रेड अलर्ट दिला आहे. शेजारील पुणे जिल्ह्यात शनिवारी दुपारी २ ते रात्री ८ तर रविवारी पूर्ण दिवस रेड अलर्ट जारी केला आहे..असा आहे इशारा...शनिवार, २७ सप्टेंबरसकाळी ८ ते दुपारी २ : नांदेड व लातूरदुपारी २ ते रात्री ८ : सोलापूर, पुणे, धाराशिव व लातूररात्री ८ ते मध्यरात्री १२ : सोलापूर, धाराशिव, बीड, अहिल्यानगर.रविवार, २८ सप्टेंबरमध्यरात्री १२ ते सकाळी ६ : सोलापूर, पुणे, सातारा, बीड, अहिल्यानगरसकाळी ६ ते दुपारी १२ : पुणे, बीड, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगरदुपारी १२ ते सायंकाळी ६ : पुणे, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर.नांदेड, बीड, धाराशिवमध्ये पाऊसनांदेड - मराठवाड्यात गेल्या आठवड्यात झालेल्या अतिवृष्टीनंतर काही भागात अजूनही पूरस्थिती कायम आहे. दरम्यान, दोन-तीन दिवसांच्या खंडानंतर काही भागांत शुक्रवारी पाऊस झाला. नांदेड शहरात सकाळपासून रिमझिम सुरू असलेल्या पावसाने सायंकाळी काही काळासाठी जोर धरला. पावसामुळे रस्त्यांवर पाणी साचले.विष्णुपुरी धरणाऱ्या १६ दरवाजांतून एक लाख क्युसेकने पाण्याचा विसर्ग सुरू असल्याने गोदावरी नदीला पूर कायम आहे. नदीकाठच्या काही भागांना या पुराचा वेढा आहे. जिल्ह्यात शनिवारी (ता. २७) पावसाचा ऑरेंज अलर्ट जाहीर झाला आहे. प्रशासन पावसाच्या स्थितीवर लक्ष ठेऊन आहे..धाराशीव जिल्ह्याच्या काही भागांमध्ये गुरुवारी रात्री तर आज पहाटे अनेक भागांत पावसाने हजेरी लावली. तुळजापूर तालुक्यातील सलगरा (दिवटी) महसूल मंडळात अतिवृष्टी झाली. या मंडळात १३७.५ मिलिमीटर पाऊस झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.