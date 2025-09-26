महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Red Alert : राज्यातील बावीस जिल्ह्यांना ‘रेड अलर्ट’

गेल्या आठ दिवसांपासून पावसाने धुमाकूळ घातल्यानंतर पुन्हा शनिवार व रविवारी हवामान खात्याने सोलापूर, पुणे व धाराशिवसह २२ जिल्ह्यांना ‘रेड अलर्ट’ दिला.
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर - गेल्या आठ दिवसांपासून जिल्ह्यात पावसाने धुमाकूळ घातल्यानंतर पुन्हा शनिवार व रविवारी हवामान खात्याने सोलापूर, पुणे व धाराशिवसह २२ जिल्ह्यांना ‘रेड अलर्ट’ दिला आहे. सीना नदीस आलेल्या पुराने धास्तावलेल्या नागरिकांना या रेड अलर्टने पुन्हा धडकी भरली आहे.

