OBC Reservation: ''ओबीसींचं आरक्षणच संपलं..'', घोषणा देत तरुणाने मांजरा नदीत दिला जीव

रेणापूरः 'मराठा समाजाला हैद्राबाद गॅझेट लागू करून सरकारने ओबीसींचं आरक्षण संपविलं आहे.. आता ओबीसींच्या आरक्षणाचं काय होईल..' अशी चिंता व्यक्त करत व घोषणा देत बुधवारी सायंकाळी वांगदरी, ता. रेणापूर येथील भरत महादेव कराड (वय ३५) या तरुणाने मांजरा नदीपात्रात उडी मारून आत्महत्या केली. त्याने ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत चिंता व्यक्त करणारी चिठ्ठीदेखील लिहून ठेवली आहे..भरत महादेव कराड रा. वांगदरी ता. रेणापूर, हा तरुण ऑटो चालवून किंवा इतर वाहनांवर चालक म्हणून काम करणारा तरूण असला तरी तो गेली काही वर्षांपासून ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भात प्रत्येक आंदोलनात हिरीरीने भाग घेवून सहभागी व्हायचा. राज्य सरकारने मराठा समाजाला हैद्राबाद गॅझेट लागू केल्यानंतर तो नाराज झाला होता..'सरकारने ओबीसींचे आरक्षण कायमस्वरूपी संपविले आहे. मी वेळोवेळी ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलनात सहभाग घेतला होता.. तरीही सरकारने ओबीसी समाजाचा घात करून ओबीसीविरोधी जीआर काढल्यामुळे मी माझे जीवन कायमस्वरूपी संपवत आहे.. माझ्या पाठीमागे तरी माझ्या कुटुंबाला व ओबीसी समाजाला न्याय मिळावा.'' असा मजकूर भरत यांनी लिहून ठेवलेल्या चिठ्ठीत आहे..Rahul Gandhi security issue : ‘’राहुल गांधींकडून नऊ महिन्यात सहा परदेश दौऱ्यात सुरक्षा प्रोटोकॉलचे उल्लंघन’’ ; 'CRPF’चं खर्गेंना पत्र!.बुधवारी (ता.१०) बांगदरी ता. रेणापूर शिवारात मांजरा नदीपात्रात घोषणा देत.. ओबीसींना आरक्षण मिळालच पाहिजे, सरकार ओबीसी विरोधी आहे. माझ्या कुटुंबियांना व ओबीसी समाजाला न्याय मिळावा.. असं म्हणत भरत कराड यांनी नदीपात्रात उडी मारून आत्महत्या केली. यावेळी अविनाश गंभीरे व अंतराम मुंडे यांनी त्यास वाचवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांना यश आले नाही. मृतदेहाचे शवविच्छेदन करण्यात आले असून गुरुवारी दुपारी दोन वाजता वांगदरी येथे भरत कराड यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी तहसीलदार प्रशांत थोरात, उपविभागीय पोलीस अधिकारी रवींद्र चौधर, पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय निकम उपस्थित होते..अंत्यसंस्कारावेळी घोषणाबाजीभरत कराड यांच्या अंत्यविधीच्या वेळी गाव व परिसरातील शोकाकूल नागरिकांनी ओबीसींना आरक्षण मिळालेच पाहिजे, भरत कराड यांचे बलिदान वाया जाऊ देणार नाही, अशाही घोषणा दिल्या. भरत कराड यांच्या पश्चात आई, पत्नी, तीन मुली, एक मुलगा असा परिवार आहे. त्याच्याकडे अवधी २ गुंठे जमीन असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले..तहसीलदारांना दिले निवेदनवांगदरी येथे आलेले तहसीलदार थोरात यांना लोकमाता अहिल्या प्रतिष्ठानच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. यात मयताच्या तीन मुली व एका मुलाचा शिक्षणाची जबाबदारी शासनाने घेऊन तात्काळ 25 लाख रुपयांची मदत कुटुंबांना द्यावी व मयताच्या पत्नीस शासकीय नोकरीत घेण्यात यावे, असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.