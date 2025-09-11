महाराष्ट्र बातम्या

OBC Reservation: ''ओबीसींचं आरक्षणच संपलं..'', घोषणा देत तरुणाने मांजरा नदीत दिला जीव

भरत कराड यांच्या अंत्यविधीच्या वेळी गाव व परिसरातील शोकाकूल नागरिकांनी ओबीसींना आरक्षण मिळालेच पाहिजे, भरत कराड यांचे बलिदान वाया जाऊ देणार नाही, अशाही घोषणा दिल्या.
संतोष कानडे
Updated on

रेणापूरः 'मराठा समाजाला हैद्राबाद गॅझेट लागू करून सरकारने ओबीसींचं आरक्षण संपविलं आहे.. आता ओबीसींच्या आरक्षणाचं काय होईल..' अशी चिंता व्यक्त करत व घोषणा देत बुधवारी सायंकाळी वांगदरी, ता. रेणापूर येथील भरत महादेव कराड (वय ३५) या तरुणाने मांजरा नदीपात्रात उडी मारून आत्महत्या केली. त्याने ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत चिंता व्यक्त करणारी चिठ्ठीदेखील लिहून ठेवली आहे.

Maratha
OBC
Dhangar reservation

