Weather Maharashtra : प्रजासत्ताक दिनाला महाराष्ट्रात पावसाची स्थिती! हवामान अंदाज आला समोर, तुमच्या जिल्ह्यात काय स्थिती?

Rain Alert Maharashtra districts : प्रजासत्ताक दिनी राज्यातील काही भागांत पावसाची शक्यता असून ढगाळ वातावरण राहणार आहे. हवामान विभागाने जिल्हानिहाय अंदाज जाहीर केला आहे.
Sandeep Shirguppe
Updated on

District wise weather Maharashtra : मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यासह राज्यातील बहुतांश भागात सध्या अंशतः ढगाळ हवामान असून पहाटेच्या वेळी काही ठिकाणी धुक्याची स्थिती आहे. दुपारच्या सुमारास उन्हाचा चटका वाढत असून, नागरिकांना काहीसा उकाडा जाणवत आहे. राज्याच्या किमान तापमानात वाढ कायम राहण्याची शक्यता असून, थंडी कमी-अधिक स्वरूपाची राहील, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे.

