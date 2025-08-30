महाराष्ट्र बातम्या

Gateway-Mandwa Ferry Service: गेटवे-मांडवा फेरीबोटला हवामानाचा अडथळा, प्रवाशांना जलवाहतुकीची प्रतिक्षा

Ferry Boat: सध्या सर्वत्र मुसळधार पाऊस कोसळत असून गेटवे-मांडवा फेरीबोट सेवा १ सप्टेंबरपासून सुरु होण्यात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. यामुळे हा प्रवास सुरु होण्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे.
Gateway To Mandwa Ferry Boat
Gateway To Mandwa Ferry BoatESakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अलिबाग : सध्या सर्वत्र मुसळधार पाऊस पडत आहे. समुद्रातील लाटांचीही उंची कमी झालेली नाही. वाऱ्याचा वेगही कमी झालेला नाही. यामुळे गेटवे मांडवा फेरीबोट सेवा १ सप्टेंबरपासून सुरु होण्यात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. हवामान विभागानेही पुढील तीन दिवस अतिवृष्टीचा इशारा दिलाय, त्यामुळे ओहटीची स्थिती पाहूनच फेरीबोट सुरु करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
Raigad
alibag

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com