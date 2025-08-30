Gateway-Mandwa Ferry Service: गेटवे-मांडवा फेरीबोटला हवामानाचा अडथळा, प्रवाशांना जलवाहतुकीची प्रतिक्षा

अलिबाग : सध्या सर्वत्र मुसळधार पाऊस पडत आहे. समुद्रातील लाटांचीही उंची कमी झालेली नाही. वाऱ्याचा वेगही कमी झालेला नाही. यामुळे गेटवे मांडवा फेरीबोट सेवा १ सप्टेंबरपासून सुरु होण्यात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. हवामान विभागानेही पुढील तीन दिवस अतिवृष्टीचा इशारा दिलाय, त्यामुळे ओहटीची स्थिती पाहूनच फेरीबोट सुरु करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे..तीन महिन्याच्या मान्सूनबंदी नंतर गेटवे- मांडवा जलवाहतूक १ सप्टेंबर सुरु होणार आहे. या मार्गावर फेरीबोट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनीही आपली सज्जता पुर्ण केली असून हवामान शांत होण्याची ते वाट पहात आहेत. तितकीच प्रतिक्षा गौरी-गणपतीच्या सणासाठी अलिबाग-मुरुडकडे येणारे चाकरमानी करीत आहेत. त्यांचा हा सर्वात आवडीचा मार्ग असला तरी बिघडलेल्या हवामानामुळे त्यांचा प्रवास सुरु होण्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे..Lac की Lakh... दोघांमध्ये काय फरक? कोणता बरोबर आणि कोणता चूक?.दरवर्षी सप्टेंबरच्या १ तारखेला ही फेरीबोट सुरु होते. त्यामुळे गौरी-गणपतीचा प्रवास सुखरुप करता येतो. यंदा गणपती उत्सव लवकर आल्याने जलप्रवास करीत गौरी-गणपतीसाठी गावाकडे येणाऱ्यांची संधी हुकली आहे. सध्या सुरु असलेल्या पावसाचे प्रमाण कमी होऊन फेरीबोट निर्धारीत वेळापत्रकानुसार सुरु होईल, असा अंदाज जलवाहतुक संस्थांचा आहे..शनिवारी रात्रीची आणि रविवारची दुपारच्या भरतीची स्थिती लक्षात घेऊन फेरीबोट सुरु करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. गेटवे ऑफ इंडिया ते मांडवा हा सर्वात लोकप्रिय जलवाहतुक मार्ग आहे. या मार्गावर दररोज हजारो पर्यटक आणि स्थानिक नागरिक प्रवास करीत असतात. या सेवेवर अलिबाग, मुरुड तालुक्यातील पर्यटन व्यवसाय अवलंबू असल्याने फेरीबोट केव्हा सुरु होणार याची सर्वांनाच प्रतिक्षा आहे..Mumbai News: मुंबईकरांना दिलासा! धरणांमध्ये गेल्या तीन वर्षांतील सर्वाधिक पाणीसाठा; वाचा आकडेवारी.अपघात टाळण्यासाठी खबरदारीमान्सून सुरु होण्यापुर्वी गेटवे ऑफ इंडिया ते मांडवा पर्यंतची फेरीबोट सेवा बंद होते. मेरीटाईम बोर्डाने १ सप्टेंबरपासून या मार्गावरील फेरीबोट सुरु करण्यास अनुमती दिली आहे. त्यानुसार अजंठा, मालदार, पीएनपी या वाहतुक संस्थांनी आपल्या फेरीबोटी सज्ज ठेवल्या आहेत. मागील वर्षी घारापुरी बेटाकडे जाणाऱ्या एका प्रवासी बोटीला झालेल्या दुर्घटनेनंतर मेरीटाईम बोर्डाने प्रवासांच्या सुरक्षेसाठी काही कडक अटी घालून दिल्या आहेत. त्या अटींची पुर्तता आणि बोटींची दुरुस्ती करुनच यंदा फेरीबोटी चालवण्यास अनुमती देण्यात येते. सध्या खराब असलेल्या हवामानामुळे ही खबरदारी घेतली जात आहे..परतीच्या प्रवासासाठी फेरीबोटीचा वापरयंदा बुधवार (ता.२७) रोजी गणेश चतुर्थीला गणपतीचे आगमण होत आहे. त्यानिमित्ताने येणाऱ्या भक्तांना या फेरीबोटीचा वापर करता येणार नाही. १ सप्टेंबरपासून फेरीबोट सुरु झाल्यानंतर गौरी विसर्जन झाल्यानंतर परतीचा प्रवास सुखरुपपणे करता येणार आहे. याचे नियोजन आतापासूनच अनेकजण करु लागले आहेत..१ सप्टेंबरपासून गेटवे ते मांडवा फेरीबोट सुरु करण्यास मेरीटाईम बोर्डाने अनुमती दिलेली आहे. या दरम्यान हवामान शांत होणे गरजेचे आहे. सध्याची स्थिती पाहता फेरीबोट सेवा सुरु करणे प्रवाशांसाठी धोक्याचे होऊ शकते. भरतीची स्थिती पाहिल्यानंतर समुद्र किती खवळलेला आहे हे समजू शकते. त्याचबरोबर समुद्रात वाऱ्यांचा वेग आणि पडणाऱ्या मुसळधार पावसाचा अंदाज घेऊनच फेरीबोट सुरु केली जाईल.- आशिष मानकर, बंदर निरिक्षक-मांडवा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.