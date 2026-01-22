तात्या लांडगे
सोलापूर : शेअर मार्केटमध्ये पैसे गुंतवल्यास १०० ते १५० टक्के फायदा होईल, असे आमिष दाखवून सायबर गुन्हेगारांनी हनुमंत बळीराम कोकरे (वय ६७), रा. विजयपूर रोड, सोलापूर) यांना तब्बल ६३ लाख २६ हजार रुपयांना गंडा घातला आहे. त्यांची १८ जुलै ते २३ डिसेंबर २०२५ या काळात फसवणूक झाली असून त्यांच्या फिर्यादीवरून संशयित आरोपी शांतीलाल शहा नामक व्यक्तीसह इतरांविरुद्ध सोलापूर शहर सायबर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे.
राहत्या घरी असताना हनुमंत कोकरे हे फेसबूक पाहत असताना त्यांना शांतीलाल शहा नावाच्या व्यक्तीने मेसेज केला. ‘मी रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि.चे सीईओ आहे’ असे सांगून ‘कंपनीत शेअर गुंतवणूक करा, तुम्हाला सेवा पाहिजे असल्यास कळवा, आम्ही तुम्हाला सेवा देऊ’ असे सांगितले. त्यानंतर शांतीलाल शहा नामक व्यक्तीने कोकरे यांना व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये सहभागी करून घेतले. रिलायन्स इंडस्ट्रीज रिनिवेबल सोलार इनव्हेस्टमेंट स्किममध्ये पैसे गुंतवणुकीसाठी मेसेज पाठवले. त्या ग्रुपमधील इतर सदस्य शेअर मार्केटमध्ये १०० ते १५० टक्के फायदा होत असल्याचे मेसेज टाकत होते. त्यावेळी कोकरे यांनी सुरवातीला पाच हजार रुपये गुंतवले. त्यावेळी त्यांना चांगला परतावा मिळाला.
त्यानंतर विश्वासाने कोकरे यांनी वेळोवेळी पैसे गुंतवले. जवळचे पैसे संपल्याने त्यांनी पैसे विड्राल करण्याची विनंती केली. त्यावेळी समोरील व्यक्तीने कमिशनची रक्कम द्यावी लागेल असे सांगून पैसे पाठवायला सांगितले. कोकरे यांनी पुन्हा पैसे पाठविले, परंतु त्यांना पैसे काढताच आले नाहीत. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यावर त्यांनी सोलापूर शहर सायबर पोलिसांत ऑनलाइन तक्रार नोंदविली. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक श्रीशैल गजा तपास करीत आहेत.
पाच हजाराला पाच हजार दिले, अन्...
कोकरे हे निवृत्त बॅंक व्यवस्थापक आहेत. त्यांना निवृत्तीवेळी मिळालेली रक्कम आणि नातेवाईकांकडून पैसे घेऊन सायबर गुन्हेगार सांगतात तसे त्यांना पाठविले. पैसे कमी पडू लागल्यावर त्यांनी घरातील पत्नीचे दागिने देखील मोडल्याचे पोलिसांनी सांगितले. त्यांनी जुलै ते डिसेंबर या दरम्यान एकूण २१ बॅंकांमधून ३०२ वेळा सायबर गुन्हेगारांना पैसे पाठविल्याचीही माहिती समोर आली आहे.
