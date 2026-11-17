अलिबाग : रेवस-रेड्डी सागरी महामार्गाच्या कामात रायगड जिल्ह्यातील चार महत्त्वाच्या पुलांचा समावेश आहे. या पुलांचे काम वेगात सुरू असले तरी, या पुलांना जोडरस्त्याच्या भूसंपादनाचे काम मार्गी लागलेले नाही. अलिबाग, मुरूड, श्रीवर्धन तालुक्यात या रस्त्यासाठी भूसंपादन करावे लागणार आहे..जमिनीच्या वाढत्या रकमेमुळे या मार्गाचा निश्चित आराखडा करण्यातही राष्ट्रीय राज्य रस्ते विकास महामंडळाला अपयश आलेले आहे. रेवस-करंजा, साळाव-रेवदंडा आणि आगरदंडा-दिघी या पुलांसाठी तब्बल ५४ हेक्टर खासगी जागा संपादित करावी लागणार आहे..जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी (ता. १६) खासदार सुनील तटकरे यांनी आढावा बैठक घेतली, यात सागरी महामार्गाच्या महत्त्वाच्या पुलांचे काम प्रगतिपथावर असल्याची माहिती एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. ४० वर्षांपासून सागरी महामार्गाचे स्वप्न कोकणी माणसाला दाखवले जात आहे. यासाठी मार्गात वारंवार बदल करण्यात आल्याने आवश्यक असलेल्या जमिनीचे भूसंपादन अद्याप पूर्ण करता आलेले नाही..Indurikar Maharaj: 'मुली मुलांवर नव्हे, पैशांवर प्रेम करतात', इंदुरीकर महाराजांचं वक्तव्य चर्चेत; काय म्हणाले?.पूर्वी फक्त दुपदरी असलेल्या या ५२३ किमीच्या या महामार्गाचे चौपदीकरण करण्यात येणार असून या प्रकल्पाची किंमत २६,४६३ कोटी रुपये आहे. तसेच या मार्गावर नऊ महत्त्वाचे पूल उभारावे लागणार आहेत. यात चार महत्त्वाचे पूल रायगड जिल्ह्यात आहेत. .रेवस-करंजा पुलाची निविदा अॅफकॉन, साळाव-रेवदंडा पुलाची निविदा अशोका बिटकॉन आणि दिघी आगरदांडा पुलाची निविदा हिंदुस्तान कन्ट्रक्शन कंपनीच्या माध्यमातून सुरू आहे. आगरदांडा-दिघी पुलासाठी म्हसळा तालुक्यातील तुरुंबवाडी आणि श्रीवर्धन तालुक्यातील दांडा गावातील ३.५६ हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. हे संपादन पूर्ण केल्याशिवाय पुढील काम पूर्ण करण्यात अनेक अडचणी येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. .रायगड लोकसभा मतदारसंघात पाच महत्त्वाचे पूल येत आहेत, या पुलांचे काम वेगाने सुरू असले तरी रस्त्यासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीचे भूसंपादन करता आलेले नाही. जमिनीच्या वाढत्या किमतीमुळे महामार्गाच्या बांधकामापेक्षा भूसंपादनासाठी जास्त मोबदला द्यावा लागेल. सुनील तटकरे, खासदार .Mumbai News: विल्यम-केट यांची गल्ली क्रिकेट ते रिक्षातून सफर; स्ट्रीट फूडचाही घेतला आस्वाद .रेवस-करंजासाठी कांदळवन जमीन१ रेवस-रेड्डी सागरी महामार्गाचा आरंभबिंदू असलेला रेवस-करंजा हा पूल १०.२० किलोमीमीटर लांबीचा असून, या पुलासाठी सरकारी कांदळवनची जमीन सर्वांत जास्त जात आहे, तर खासगी जमीन १७ हेक्टर संपादित करावी लागणार आहे. यासाठी १२ मार्च रोजी अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. .साळाव-रेवदंडासाठी खासगी जमीन अधिकसर्वात जास्त खासगी २ जमीन साळाव रेवदंडा पुलासाठी संपादित करावी लागणार आहे. रेवदंडा बाजूला नारळी-पोपळीच्या बागा असल्याने येथील बागायतदारांना वाढीव मोबदला पाहिजे. यासाठी चौल व कोर्लई येथील जमिनीची संयुक्त मोजणी झालेली आहे. .पर्यटनवाढीसाठी मदत होणारकोकणातील बहुतांशी 3 पर्यटन केंद्रे, समुद्रकिनारे व किल्ले किनारपट्टीवर असल्याने पर्यटन विकासाला गती मिळून मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक कोकणात उतरतील. आंबा उत्पादन व मत्स्यव्यवसायाला अधिक गती मिळेल. संरक्षणदृष्ट्या सागरी किनारपट्टीला महत्त्व आहे. .कुंडलिका खाडीवरील पूल३.२८ किमी. एकूण लांबी१७३६ कोटी रु. प्रशासकीय मान्यता३२.६४ हेक्टर खासगी भूसंपादनपुलाचा प्रकार : केबल स्टे ३ वर्षे कामाची मुदत .आगरदांडा खाडीवरील पूलएकूण लांबी : ४.३१ किमी.प्रशासकीय मान्यता रक्कम : १,३१५ कोटी.खासगी भूसंपादन : ३.५६ हेक्टरपुलाचा प्रकार : केबल स्टेकामाची मुदत : ३ वर्ष .बाणकोट खाडीवरील पूलएकूण लांबी : १.७११ किमी.प्रशासकीय मान्यता रक्कम : ४०८ कोटी.खासगी भूसंपादन :पुलाचा प्रकार : केबल स्टेकामाची मुदत : ३ वर्षरेवस ते रेड्डी एकूण किलोमीटर अंतर - ४९८.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.