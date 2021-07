नागपूर : महसूल विभागातील (revenue department) अधिकाऱ्यांना विभाग वाटप करण्याचे अधिकार आता महसूल मंत्र्यांना (revenue minister) देण्यात आले आहेत. पूर्वी हे अधिकार सामान्य प्रशासन विभाग म्हणजे पर्यायाने मुख्यमंत्र्यांकडे होते. या बदलामुळे प्रशासन विभागाच्या अधिकाराला एकप्रकारे कात्रीच लावल्याचे बोलले जात आहे. (revenue minister have rights to appointment of officers in relevant department)

राज्यात साधारणतः मे महिन्यात शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या होतात. कोरोनामुळे या बदल्यांच्या वेळापत्रकात थोडा बदल झाला. मागील वर्षी मोजक्याच बदल्यात झाल्या. या वर्षी जुलैपर्यंत बदल्या करायच्या आहेत. सरळसेवेने किंवा पदोन्नतीने नियुक्तीबाबत शासनाकडून कायदा केला आहे. यानुसार विदर्भातील नागपूर व अमरावती विभागात प्रथम नियुक्ती देण्यात येते. महसूल विभागातील तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकार नागपूर विभागात नियुक्तच होत नव्हते. २०१४-१५ ला नागपूर विभागात १० उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना नियुक्ती देण्यात आली होती. त्यातील दोन,चार अधिकारीच रुजू झाले. इतर मात्र सहा महिन्याचा काळ झाल्यावरही रुजू झाले नाहीत. जे अधिकारी रुजू झालेत त्यांनीही सहा महिन्यातच पश्चिम महाराष्ट्रात बदली करून घेतली. तेथे रिक्त पदांची संख्या जास्त झाली. त्यामुळे तत्कालीन फडणवीस सरकारने नियुक्ती संदर्भातील कायदाच केला. त्यानुसार पहिली नियुक्ती नागपूर विभाग, त्यानंतर अमरावती, औरंगाबाद, कोकण, नाशिक, पुणे असा क्रम निश्चित केला. महसूल विभागात अधिकाऱ्यांची नियुक्ती देताना सामान्य प्रशासन विभागाची मंजूर घ्यावी लागत होती.

सेनेवर काँग्रेस भारी?

महसूल विभाग हा प्रशासनाचा कणा समजला जातो. शासनाच्या जवळपास सर्वच योजनांचा भार या विभागावर आहे. प्रत्येक योजनेसाठी सामान्य प्रशासन विभागाची मंजूर घ्यावी लागत असल्याने मंत्रालय स्तरावर नाराजी होती. त्यामुळे आता महसूल विभागच अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे अधिकार मंत्र्यांना देण्यात आले. तशी अधिसूचना सामान्य विभागाकडून नुकतीच प्रसिद्ध करण्यात आली. राज्यात तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीची सरकार आहे. सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री म्हणजे शिवसेना तर महसूल विभाग कॉंग्रेसकडे आहे. त्यामुळे या बदलाकडे राजकीय दृष्टिकोनातूनही बघितले जात आहे.