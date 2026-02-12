महाराष्ट्र बातम्या

Ajit Pawar Plane Crash: ''पटेल, तटकरे, अरोरा..'', रोहित पवारांनी तिघांची नावं घेत केले गंभीर आरोप

NCP (SP) MLA Rohit Pawar raises serious questions over baramati plane accident: अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबद्दल रोहित पवारांनी अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत. आता ते थेट मोठ्या नेत्यांबद्दल प्रश्न उपस्थित करीत आहेत.
esakal

संतोष कानडे
Updated on

Rohit Pawar on ajit pawar plane crash: राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे आमदार तथा दिवंगत नेते अजित पवार यांचे पुतणे रोहित पवार यांनी विमान अपघातावरुन अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. गुरुवारी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे आणि नरेश अरोरा यांची नावं घेत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

Bjp
Sharad Pawar
Ajit Pawar
Rohit Pawar
NCP
Plane Crash

