कोल्हापूर सोडून पुण्याला येण्याइतकं सोपं नसतं, रोहित पवारांचा पाटलांना सवाल

अहमदनगर : भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांच्याबाबत बेताल वक्तव्य केले. तुम्ही घरी जा, स्वयंपाक करा. दिल्लीत जा, नाहीतर मसणात जा या शब्दांमध्ये पाटील यांनी सुळे यांच्यावर टीका केली. त्याचा समाचार आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी आज गुरुवारी (ता.२६) ट्विट करुन घेतला. ते म्हणतात, गृहिणींचा अभिमान असावा, पण भाजप नेत्यांकडून महिलांचा नेहमीच द्वेष केला जातो आणि चंद्रकांत पाटील यांचे वक्तव्यही याच द्वेषातून आलेलं आहे. (Rohit Pawar Attack On Chandrakant Patil For Comment On Supriya Sule)

म्हणूनच राजकारणी व यशस्वी गृहिणी असलेल्या सुप्रियाताईंबद्दल त्यांचा राग असावा, असा टोला त्यांनी पाटलांना लगावला. पण गृहिणी होणं हे कोल्हापूर सोडून पुण्याला येण्याइतकं सोपं नसतं, असा सवाल रोहित पवार यांनी चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांना केला.

प्रकरण काय आहे?

दिल्लीत कोणाच्या बैठकानंतर मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षण देण्याबाबत निकाल लागला, असा सवाल ओबीसी आरक्षणावरुन सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला होता. आपण याबाबत केंद्र सरकारला विचारणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. यावर चंद्रकांत पाटील यांना प्रसारमाध्यमांनी प्रतिक्रिया विचारली असता त्यांनी बेताल वक्तव्य केले. तुम्ही घरी जा, स्वयंपाक करा. दिल्लीत जा, नाहीतर मसणात जा, असे वादग्रस्त विधान त्यांनी सुळेंना उद्देशून केले.