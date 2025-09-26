Rohit Pawar : ‘’मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांना दिलेली प्रतिक्रिया बघता महाराष्ट्राला...’’ ; रोहित पवारांनी साधला निशाणा!

Rohit Pawar’s sharp attack on CM Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्लीत जाऊन भेट घेतली. राज्यात विशेषकरून मराठवाड्यात निर्माण झालेल्या पूर परिस्थितीची आणि शेतीच्या झालेल्या नुकसानीची माहिती. शिवाय, राज्यातील अन्यही महत्त्वांच्या मुद्य्यांवर जवळपास तासभर चर्चा केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांनी मीडियाला याबाबत माहिती दिली. यावर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी प्रतिक्रिया देताना, निशाणा साधला आहे.
रोहित पवार म्हणाले, ‘’नैसर्गिक आपत्तींमुळे अडचणीत आलेल्या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याला वाचवण्यासाठी केंद्राची मदत गरजेची असून त्यासाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री महोदयांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली, या भेटीतून केंद्राकडून मदत जाहीर होईल, अशी अपेक्षा होती.’’
‘’परंतु मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांना दिलेली प्रतिक्रिया बघता महाराष्ट्राला ओल्या दुष्काळासाठी केंद्राकडून कोरड्या आश्वासनाशिवाय काहीही न मिळाल्याने मुख्यमंत्र्यांची हतबलता स्पष्टपणे दिसून आली.’’
याशिवाय ‘’देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक हातभार लावणारा महाराष्ट्र अडचणीत असताना केंद्र सरकर मदत करत नसेल तर मग महाराष्ट्राचे दिल्लीतले वजन कमी झाले आहे का ? असा प्रश्न पडतो...’’ असं म्हणत रोहित पवार यांनी निशाणा साधला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.