Rohit Pawar : ‘’मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांना दिलेली प्रतिक्रिया बघता महाराष्ट्राला...’’ ; रोहित पवारांनी साधला निशाणा!

Rohit Pawar criticism : मुख्यमंत्री फडणवीसांनी पंतप्रधानांची भेट घेतल्यानंतर मीडियाला दिलेल्या माहितीवर रोहित पवारांनी प्रतिक्रिया दिली.
Mayur Ratnaparkhe
Rohit Pawar’s sharp attack on CM Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्लीत जाऊन भेट घेतली. राज्यात विशेषकरून मराठवाड्यात निर्माण झालेल्या पूर परिस्थितीची आणि शेतीच्या झालेल्या नुकसानीची माहिती. शिवाय, राज्यातील अन्यही महत्त्वांच्या मुद्य्यांवर जवळपास तासभर चर्चा केली.  त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांनी मीडियाला याबाबत माहिती दिली. यावर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी प्रतिक्रिया देताना, निशाणा साधला आहे.

रोहित पवार म्हणाले, ‘’नैसर्गिक आपत्तींमुळे अडचणीत आलेल्या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याला वाचवण्यासाठी केंद्राची मदत गरजेची असून त्यासाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री महोदयांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली, या भेटीतून केंद्राकडून मदत जाहीर होईल, अशी अपेक्षा होती.’’

‘’परंतु मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांना दिलेली प्रतिक्रिया बघता महाराष्ट्राला ओल्या दुष्काळासाठी केंद्राकडून कोरड्या आश्वासनाशिवाय काहीही न मिळाल्याने मुख्यमंत्र्यांची हतबलता स्पष्टपणे दिसून आली.’’

याशिवाय ‘’देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक हातभार लावणारा महाराष्ट्र अडचणीत असताना केंद्र सरकर मदत करत नसेल तर मग महाराष्ट्राचे दिल्लीतले वजन कमी झाले आहे का ? असा प्रश्न पडतो...’’ असं म्हणत रोहित पवार यांनी निशाणा साधला.

