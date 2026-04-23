शिखर बँक प्रकरणी रोहित पवार दोषमुक्त, तनपुरेंचीही ईडीच्या कचाट्यातून सुटका

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील (एमएससीबी) २५ हजार कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांना विशेष सत्र न्यायालयाने बुधवारी दोषमुक्त केले. यामुळे शिखर बँक प्रकरणाला पूर्णविराम मिळाला. रोहित पवार यांच्यासह प्राजक्त तनपुरे यांनाही दिलासा मिळाला आहे. त्यांचीही या प्रकरणी ईडी चौकशी सुरू होती. ती चौकशी थांबवण्यात आली आहे. तसंच त्यांची जप्त केलेली मालमत्ताही परत देण्याचे आदेश ईडी न्यायालयाने दिलाय. Shikhar Bank Case Court Decision Favors Pawar Tanpure.मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या मूळ गुन्ह्याचा तपास बंद झाला आहे. प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा आर्थिक गुन्हे शाखेचा अहवाल विशेष न्यायालयाने स्वीकारला होता. त्यामुळे या गुन्ह्याच्या आधारे सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) याप्रकरणी दाखल केलेले प्रकरण बंद करण्याची मागणी करणारा आणि दोषमुक्तीचा अर्ज रोहित पवार यांनी विशेष न्यायालयात केला होता..बारामतीत २०२९ ला जय पवारांची एंट्री? लोकांची इच्छा, पण निर्णय बाकी… जय पवारांचं सूचक विधान!.राहुरी पोटनिवडणुकीआधी तनपुरेंना दिलासाराहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी मतदान होत आहे. त्याआधी हा निकाल आल्याने वेगळी चर्चा सुरू झाली आहे. तनपुरे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला नाही. त्यांनी भाजपला पाठिंबाही जाहीर केला नाही; परंतु भाजप नेत्यांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी ही निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे भाजपचे उमेदवार अक्षय कर्डिले यांचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जाते. आता तनपुरे यांच्यामागील 'ईडी'चा ससेमिराही संपणार आहे..महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी तनपुरे यांची २०२१ पासून 'ईडी'ची चौकशी सुरू होती. विदर्भातील राम गणेश गडकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या विक्री आणि लिलावामध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवत 'ईडी'ने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता. याप्रकरणी २०२३ मध्ये 'ईडी'च्या न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. 'ईडी' न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा आधार घेतला आहे. जर मूळ प्रकरण बंद झाले असेल, तर त्याअनुषंगाने सुरू असलेली प्रकरणेही बंद व्हावीत, असा या निकालाचा अर्थ आहे.