Rohit Pawar: महाराष्ट्र महिला आयोगाची कमान कोणाकडे? रोहित पवारांनी ४ नावे सुचवली; महायुतीची डोकेदुखी वाढवली!

नाशिक अशोक खरात प्रकरणामुळे महाराष्ट्रात राजकीय गदारोळ माजला आहे. एका 'भोंदू बाबा'ला संरक्षण दिल्याचा आरोप झाल्यानंतर रूपाली चाकणकर यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्षपद कोण भूषवणार हा सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शरद पवार राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे नाव घेत चार प्रमुख अ-राजकीय महिलांची नावे सुचवून सरकारवर दबाव वाढवला आहे..रोहित पवार यांचा असा विश्वास आहे की, महिला आयोगाचे अध्यक्ष असे असावेत जे केवळ स्वतःचा प्रचार करत नाहीत, तर ज्यांच्याकडे कायदेशीर ज्ञान आणि निष्पक्ष कार्यशैली आहे. रोहित पवार यांनी सोशल मीडियाद्वारे राज्य महिला आयोगासाठी निर्दोष आणि प्रभावी कारकीर्द असलेल्या चार महिलांची नावे सुचवली आहेत. त्यांच्यापैकी सर्वात प्रमुख नाव म्हणजे माजी आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर, ज्या त्यांच्या निर्भीडतेसाठी ओळखल्या जातात आणि कथितरित्या 'मर्दानी' या चित्रपटाने प्रेरित आहेत..'नाव लिहिलंय, आता तुझी पाळी'; 'तांत्रिक डायरी' बनली अत्याचाराचे शस्त्र, महिलेला १५ वर्षे छळलं, खरातनंतर 'बडे बाबा'चा भंडाफोड.याशिवाय सामाजिक कार्यकर्त्या वकील वर्षा देशपांडे, 'मासूम' संस्थेच्या मनीषा गुप्ते आणि निवृत्त आयएएस अधिकारी मेधा गाडगीळ यांचीही नावे सुचवण्यात आली आहेत. रोहित पवार यांचा युक्तिवाद आहे की, राज्यातील शोषित महिलांना केवळ एक अ-राजकीय व्यक्तीच खरा न्याय देऊ शकते. अशोक खरात प्रकरणामुळे केवळ महिला आयोगातच नव्हे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातही (अजित पवार गट) फूट पडली आहे. .सूत्रांनुसार, रूपाली चाकणकर यांना केवळ आयोगातूनच नव्हे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष पदावरूनही हटवण्यासाठी तीव्र दबाव आहे. योग्य निर्णय घेण्याची हीच वेळ असल्याचे सांगत रोहित पवार यांनी या निर्णयाची थेट जबाबदारी सुनेत्रा पवार यांच्यावर टाकली आहे. मध्यरात्रीपर्यंत चाललेल्या बैठकांमधून संघटनेत मोठे बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..Ashok Kharat Files: ''सर्वात जास्त पुरावे तर माझ्याकडे, विरोधी पक्षातले कोण-कोण नेते...'' मुख्यमंत्र्यांचं खरात प्रकरणावर सर्वात मोठं विधान.पोलीस तपासात अशोक खरातच्या क्रूरतेचे नवीन पुरावे समोर येत आहेत. खरातला २४ मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली असून त्याच्याकडे महिलांना ब्लॅकमेल करण्यासाठी वापरले जाणारे ५८ आक्षेपार्ह व्हिडिओ सापडले आहेत. इतकेच नाही, तर त्याच्या ताब्यातून एक पिस्तूल आणि जिवंत काडतुसेही जप्त करण्यात आली आहेत. या घृणास्पद प्रकरणामुळे, भविष्यात अशा गुन्हेगारांना राजकीय संरक्षण मिळू नये यासाठी महिला आयोगासारख्या संस्थांमध्ये खंबीर आणि स्वतंत्र नेतृत्वाची गरज अधोरेखित झाली आहे.