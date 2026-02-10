Ajit Pawar Plane crash: रोहित पवारांनी प्रफुल्ल पटेलांच्या नावाचा उल्लेख का केला? 'त्या' दोन कंपन्यांपैकी एक पटेलांची

Rohit Pawar: अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर राज्यभरातून घातपाताबद्दलच्या शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. आमदार रोहित पवार यांनीही तशीच शंका उपस्थित करत अनेक मुद्द्यांना स्पर्श केला. तपास यंत्रणांकडून त्या प्रश्नांची उत्तरं मिळणं अपेक्षित असल्याचं रोहित पवार म्हणाले. विमानांचं मेंटेनन्स करणाऱ्या भारतात दोनच कंपन्या आहेत. त्यातली एक कंपनी प्रफुल्ल पटेलांची असल्याचं आमदार रोहित म्हणाले. मात्र व्हीएसआरचीच कंपनी विमानांची देखभाल बघत होती..आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना रोहित पवार म्हणाले की, अपघातग्रस्त विमान हे व्हीएसआर कंपनीचं होतं. लेअरजेट ४५ हा विमानाचा टाईप आहे. ५१ हजार फूट उंचीवरुन हे विमान ट्रॅव्हल करतं. विमानात लेफ्ट साईडला दादा बसलेले असावेत, असा अंदाज आहे. व्हीएसआर या कंपनीत विजयकुमार सिंह, रिमी सिंग हे दोघे पार्टनर आहेत. तसेच विजयकुमार सिंह आणि रोहित सिंह हे डायरेक्टर आहेत. कंपनीत २७ शेअरहोल्डर आहेत. सगळ्यात जास्त लेअरजेटचे विमानं व्हीएसआर कंपनीकडे आहेत.रोहित पवार पुढे म्हमाले की, २८ जानेवारी रोजी सकाळी ७ वाजून २ मिनिटांनी क्रू मेंबर्स पोहोचले. कॅप्टनने व्हिजिबिलीटीबद्दल बारामती एअरपोर्टला विचारलं होतं. ७.५० ला अजितदादा विमानतळावर पोहोचले. ८ वाजून १० मिनिटांनी टेकऑफ झालं. ८ वाजून २५ मिनिटांनी विमान पुण्यात असावं. ८.४३ ते ८.४५ दरम्यान दुर्दैवी घटना घडली. सकाळी ९ वाजता दादा गंभीर जखमी असल्याच्या बातम्या सुरु होत्या. ९.४५ ला पहिली बातमी दादांच्या निधनाची आली..सासरी सोन्याच्या चमच्याने जेवतात या ६ अभिनेत्री; सिनेमांपासून दूर पण प्रॉपर्टी इतकी की बुर्ज खलिफाही विकत घेतील .''अपघातग्रस्त विमान १६ वर्षांपूर्वीचं होतं. घटना घडण्यापूर्वी विमान सुरतला जाऊन आलं होतं. विमान कंपनीचे मालक विजयकुमार सिंग म्हणाले होते की, विमान चांगल्या स्थितीत आणि मेंटेन होतं.. वैमानिक अनुभवी होते, हा अपघात व्हिजिबिलीटीमुळे झाल्याची शक्यता आहे. असं त्यांचं म्हणणं होतं. मात्र लोकांच्या म्हणण्यानुसार विमानाचा आवाज वेगळा येत होता.''पवार पुढे म्हणाले, सीसीटीव्हीमध्ये विमान एका बाजूला कललं आणि ११ संकेदात स्फोट झाल्याचं दिसून येत आहे. विमान नेमकं स्टॉल का झालं? मेकॅनिकल फेल्युअर झालं होतं का? टेक ऑफपूर्वी अधिकाऱ्याने इन्स्पेक्शन केलं होतं का? पॅरामिटर चेक करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना याबाबत विचारावं लागेल. प्रत्येक विमानाचा टेक लॉग कुठे आहे? त्यावर अधिकाऱ्यांच्या सह्या असतात.. रुटीन मेंटेन्सस झालेलं होतं का? याबाबत माहिती घेणं आवश्यक आहे..यापूर्वी झाला होता अपघातआमदार पवार म्हणाले, २०२३ मध्ये व्हीएसआर कंपनीच्या विमानाचा एक अपघात झाला होता. तेही लेअरजेटचं विमान होतं. पाऊस पडल्याने विमान घसरलं होतं. जिथे आयएलएस सिस्टीम होतं तिथेही अपघात झाला होता. त्यामुळे फक्त बारामती विमानतळावरील तांत्रिक गोष्टींवर बोलून चालणार नाही. कारण इथे अनेक व्हीआयपींचे विमान लँड झालेले आहेत. २०२३च्या अपघातानंतर दोन वर्षे झाली तरी आतापर्यंत त्याचा रिपोर्ट आलेला नाही. आता डीजीसीएला जाग आली आहे. हा रिपोर्ट मागेच आला असता तर काही गोष्टींमध्ये बदल झाले असते आणि माझे काका आज जिवंत असते. या अपघाताची घटनेची दखल युरोपीयन संस्थेने घेतली होती. मात्र त्यांनाही माहिती देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे कंपनीचा परवाना रद्द करण्यात आला होता. याची एक कॉपी ईएसीएने डीजीसीएला पाठवलेली होती.लँडिंग वॉर्निंग सिस्टिंम बंदरोहित पवार सांगतात, विमानाच्या ब्लॅक बॉक्स इक्विपमेंट कसे काम करतात, हेही रेकॉर्ड होत असतं. बाकी संभाषणही रेकॉर्ड होतात. व्हीएसआरमध्ये कॉकपीट रेकॉर्डर बंद ठेवलं जातं. ही कंपनी विमानांच्या मेंटेनन्सच्या बाबतीत गंभीर नसल्याची बाब समोर आली आहे. विमानातली स्टॉल वार्निंग सिस्टीम बंद होती, त्यामुळेच ही घटना घडल्याची आमची माहिती आहे. त्यामुळे विमानातल्या कुठलाच वॉर्निंग रेकॉर्ड झालं नाही. विमानतलं पीटीटी बंद होतं, हे काही लोकांनी आम्हाला सांगितलं आहे. लँडिंगचं वॉर्निंग रेकॉर्ड झालं नाही, अशी माहिती आहे..दुर्दैवी ! या 3 राशींच्या Valentine Weekला लागणार ग्रहण ; आर्थिक आणि आरोग्याच्या समस्यांनी होणार हैराण.''हेव्ही बेस मेंटेनन्स कुठे केला जातो? देशात दोनच एमआरओ आहेत. एक मुंबईच्या आसपास आहे, प्रफुल्ल पटेल यांच्याकडे त्याची मालकी आहे आणि दुसरं दिल्लीच्या आसपास आहे. या कंपनीकडे वेगळा एमआरओ होता. स्वतःच्याच कंपनीच्या माध्यमातून सगळी २७ विमानं ते मेंटेंन करत होते. त्यांच्याकडे खरंच एक्सपर्ट होते का? असा प्रश्न आहे. मेंटेनन्स बघणारा रमेश नावाचा माणूस कोण आहे? कंपनीत काम करणारे लोक कोण आहेत, यापूर्वी त्यांनी कुठे काम केलं, याची चौकशी झाली पाहिजे. चौकशी कुठेच सुरु नाहीये, त्यामुळे मला या गोष्टी कराव्या लागत आहेत.'' असा उद्वेग रोहित पवारांनी व्यक्त केला.डीजीसीएमधील काही माजी अधिकारी व्हीएसआर या कंपनीत काम करत आहेत. विमानात पेट्रोलचे छोटे-छोटे कॅन बेकायदेशीर वाहून नेले जात होते.. या सगळ्या अनियमिततेचा आढावा घेतल्यास या कंपनीच्या मालकावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. अजूनही मुख्यमंत्री आणि इतर मोठे नेते व्हीएसआर कंपनीच्या विमानातून प्रवास करतात, असं रोहित पवार म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.