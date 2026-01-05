महाराष्ट्र बातम्या

मोठी बातमी! महापालिकेच्या मतदानाच्या आधी लाडक्या बहिणींच्या खात्यात जमा होणार ३००० रुपये; ‘ई-केवायसी’ची मुदत संपली, आता ‘या’ लाडक्या बहिणींनाच संधी, वाचा...

मकर संक्रातीपूर्वी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील महिलांना डिसेंबर व जानेवारी, अशा दोन महिन्यांचे एकूण तीन हजार रुपये मिळणार आहेत. १४ जानेवारीला मकर संक्रात असून १५ जानेवारीला महापालिकांसाठी मतदान आहे. त्यामुळे मकर संक्रातीपूर्वी दोन हप्ते वितरित होतील, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
Ladki Bahin

Ladki Bahin

sakal 

तात्या लांडगे
Updated on

तात्या लांडगे

सोलापूर : मकर संक्रातीपूर्वी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील महिलांना डिसेंबर व जानेवारी, अशा दोन महिन्यांचे एकूण तीन हजार रुपये मिळणार आहेत. १४ जानेवारीला मकर संक्रात असून १५ जानेवारीला महापालिकांसाठी मतदान आहे. त्यामुळे मकर संक्रातीपूर्वी दोन हप्ते वितरित होतील, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील सव्वादोन कोटी लाडक्या बहिणींना चार दिवसांपूर्वी नोव्हेंबरचा हप्ता मिळाला आहे. प्रत्येक महिन्याच्या दहा तारखेपर्यंत लाडक्या बहिणींना योजनेचे दीड हजार रुपये मिळतील, असे शासन निर्णयात नमूद आहे. पण, अनेकदा लाभाची रक्कम महिनाअखेर मिळते. पण, आता मकर संक्रांत असल्याने महिला स्वतःसाठी वाण, साड्या खरेदी करतात. या सणाला मोठे महत्त्व आहे. त्यामुळे मागच्या वर्षी देखील लाडक्या बहिणींना दोन महिन्याचे पैसे एकदम देण्यात आले होते.

आता निवडणुकीपूर्वी ही योजना सुरू झाल्याने लाभार्थीना लाभ द्यायला कोणताही अडथळा नाही. नगरपालिका निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर झाल्याच्या दिवशी ऑक्टोबर महिन्याचा लाभ वितरित झाला होता. आता महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू झाल्यावर नोव्हेंबर महिन्याचा लाभ देण्यात आला आहे. त्यामुळे १० ते १४ जानेवारी दरम्यान लाडक्या बहिणींना डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्याचा लाभ एकाचवेळी दिला जाणार आहे. त्यासाठी महिला व बालविकास विभागाने वित्त विभागाकडे निधी मागितल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

१० ते १४ जानेवारीपर्यंत मिळू शकतो लाभ

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांना नोव्हेंबर महिन्याचा लाभ नुकताच वितरित झाला आहे. आता मकर संक्रांतीमुळे डिसेंबर आणि जानेवारी या दोन महिन्याचा लाभ एकदाच मिळेल. १० ते १४ जानेवारी दरम्यान लाभाची रक्कम वितरित होऊ शकते.

- किरण जाधव, महिला व बालविकास अधिकारी, सोलापूर

'ई- केवायसी'ची प्रक्रिया थांबली

लाडकी बहीण योजनेतील सव्वादोन कोटी लाभार्थी महिलांना 'ई- केवायसी' करण्याचे बंधन घालण्यात आले. त्यासाठी ३० नोव्हेंबर आणि ३१ डिसेंबर अशी दोनदा मुदत देण्यात आली. तीन महिने मुदत देऊनही सुमारे ४५ लाख महिलांनी 'ई- केवायसी' केली नाही. आता या प्रक्रियेचे संकेतस्थळ बंद करण्यात आले आहे. आता फक्त ज्या लाभार्थी महिलेचा पती, वडील नाही त्यांची 'ई- केवायसी' सुरू आहे. अंगणवाडी सेविकांकडे आलेल्या कागदपत्रांवरून जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी त्यांच्या लॉगिनवरून या लाभार्थींची माहिती भरत आहेत.

लाडकी बहीण योजनेची सद्यःस्थिती

  • एकूण लाभार्थी

  • २.२७ कोटी

  • ई- केवायसी केलेले

  • १.८२ कोटी

  • मुदतीत ई- केवायसी न केलेले

  • अंदाजे ४५ लाख

  • ई- केवायसीसाठी दिलेली मुदत

  • ३१ डिसेंबर

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

pune
maharashtra
political
Mumbai
women
election
Muncipal corporation
Solapur
EKYC
Ladki Bahin Scheme

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com