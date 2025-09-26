महाराष्ट्र बातम्या

Ajit Pawar : अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी वेळप्रसंगी नियम शिथिल करू

राज्यात अतिवृष्टीमुळे उडीद, सोयाबीन, ऊस, कापूस व फळबागांचेही नुकसान झाले आहे. प्रशासनास पंचनामे करण्यास सांगितले आहे.
Ajit Pawar

Ajit Pawar

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - 'राज्यात अतिवृष्टीमुळे उडीद, सोयाबीन, ऊस, कापूस व फळबागांचेही नुकसान झाले आहे. प्रशासनास पंचनामे करण्यास सांगितले आहे. अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आवश्‍यक मदत करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री व आम्ही प्रशासनास दिल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
maharashtra
rain
Farmer
Agriculture Loss

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com