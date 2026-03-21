रुपाली चाकणकरांची चौकशी होणार? राजीनाम्यानंतर पक्षाकडूनही कारवाईचे संकेत, अडचणी वाढण्याची शक्यता

Rupali Chakankar May Face Probe नाशिकच्या तथाकथित भोंदू बाबा कॅप्टन अशोक खरातशी संबंधित प्रकरणामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या आणि राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर चांगल्याच अडचणीत आल्या आहे. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा चाकणकर यांनी राजीनामा दिलाय. राजीनाम्यात त्यांनी वादाचा उल्लेख टाळत केवळ वैयक्तिक कारणास्तव राजीनामा देत असल्याचं म्हटलंय. दरम्यान, या वादाच्या पार्श्वभूमीवर पक्षनेत्यांनी या प्रकरणापासून हात झटकले आहेत. संबंधित प्रकरण अत्यंत गंभीर आणि घृणास्पद असल्याचे सांगत, या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई होणार असल्याचेही संकेत दिले आहेत. त्यामुळे दोन दिवसांत चाकणकर यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता पक्षातील सूत्रांनी दिली..प्रफुल्ल पटेल म्हणाले, "हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून संबंधित व्यक्तीला अटक केली असून, राज्य सरकार याबाबत कठोर कारवाई करणार आहे. तपासात ज्यांची नावे पुढे येतील, त्यांच्यावरही तातडीने कारवाई झाली पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे," असे पटेल यांनी सांगितले. केवळ छायाचित्रांच्या आधारावर निष्कर्ष काढणे चुकीचे आहे, असेही पटेल यांनी नमूद केले. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनीही या प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जातील, असे स्पष्ट केले आहे..Ashok Kharat भोंदुगिरीतून जमवली ५०० कोटींची मालमत्ता, नाशिकमध्ये ७० एकर जमीन; नातलगांच्या नावावरही संपत्ती.दरम्यान, आमदार अमोल मिटकरींनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाशी या भोंदू बाबाच्या अनुयायांचा संबंध असल्याचा आरोप केला. भोंदू बाबा, त्याच्या अनुयायांचे पाच महिन्यातील 'कॉल डिटेल्स' तपासण्यात यावेत. अजितदादांच्या सहयोग निवासस्थानासमोर १८ नोव्हेंबर रोजी काही अघोरी-संशयास्पद प्रकार घडल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे ही घटनेमागे काही गंभीर हेतू किंवा घातपाताचा प्रयत्न असण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने त्याची निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी मिटकरी यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे..Rupali Chakankar Resigns: ''समाजात आपण कुणालातरी गुरु मानत असतो...'' राजीनाम्यानंतर रुपाली चाकणकरांनी दिलं स्पष्टीकरण.अशोक खरात प्रकरणी पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार यांच्यासह वरिष्ठ नेत्यांशी सल्लामसलत केली जाणार आहे. त्यानंतर पुढील एक-दोन दिवसांत चाकणकर यांच्यावर पक्षांतर्गत कारवाई करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. आता राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानतंर चाकणकरांची या प्रकरणी चौकशी होणार का असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. अशोक खरात ज्या संस्थेचा अध्यक्ष आहे त्या संस्थेच्या रुपाली चाकणकर या विश्वस्त आहेत. शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी चाकणकर यांच्याही अटकेची मागणी केली आहे.