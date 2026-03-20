Rupali Chakankar Resigns: रुपाली चाकणकर यांचा अखेर राजीनामा! राजीनाम्याचं कारण काय सांगितलं?

Nashik Ashok Kharat Latest News: राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी अखेर आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. सायंकाळी ७ वाजण्याच्या दरम्यान त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच त्यांना राजीनामा देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर चाकणकर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या भेटीला देवगिरी बंगल्यावर गेल्या. त्यांच्यासोबतच्या चर्चेनंतर चाकणकरांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. .मुख्यमंत्र्यांकडे राजीनामा... कारण काय?''मी, सौ. रुपाली निलेश चाकणकर, वरील विषयान्वये आपणांस विनंतीपूर्वक कळवू इच्छिते की, दि. १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी माझी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली होती. माझ्या वैयक्तिक कारणाने मी स्वेच्छेने सदर पदाचा राजीनामा ह्या पत्राद्वारे आपणांस सादर करत आहे.आजवर माझ्यावर विश्वास दाखवून आपण मला सर्वतोपरी सहकार्य केले त्याबद्दल मी आपली व सर्व सहकाऱ्यांची शतशः ऋणी आहे. भविष्यातही आपले असेच सहकार्य राहील असा मला विश्वास आहे.तरी आपण माझा अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग ह्या पदाचा राजीनामा स्वीकारावा अशी आपणांस नम्र विनंती आहे.धन्यवाद...!.असा राजीनामा रुपाली चाकणकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे. त्यापूर्वी त्यांनी राज्याचे पोलिस महासंचालक सदानंद दाते यांची भेट घेतली होती. पोलिसांना दिलेल्या निवेदनामध्ये त्यांनी अशोक खरातच्या गैरकृत्यांचा उल्लेख करीत त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केलेली होती.