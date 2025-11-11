महाराष्ट्र बातम्या

Ajit Pawar: रुपाली ठोंबरे यांना दोन्ही शिवसेनेची ऑफर; उद्या घेणार अजित पवारांची भेट, म्हणाल्या...

Rupali Thombre to meet Ajit Pawar amid political turmoil, both Shiv Sena factions offer party entry: प्रवक्ते पदावरुन हटवल्यानंतर रुपाली ठोंबरे पाटील ह्या वेगळा राजकीय निर्णय घेण्याची शक्यताआहे.
Ajit Pawar: रुपाली ठोंबरे यांना दोन्ही शिवसेनेची ऑफर; उद्या घेणार अजित पवारांची भेट, म्हणाल्या...
संतोष कानडे
Updated on

Rupali Chakankar: फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील मृत युवती डॉक्टरचं चारित्र्यहनन केल्याचा आरोप रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी रुपाली चाकणकर यांच्यावर केला होता. महिला आयोगाच्या अध्यक्ष असूनही त्यांनी अशी विधानं करणं दुर्दैवी आहे, असं ठोंबरे यांचं म्हणणं होतं. उलटपक्षी त्यांनाच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने नोटीस पाठवून प्रवक्ते पदावरुन पायउतार केलं.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
NCP
Rupali chakankar
rupali patil thombare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com