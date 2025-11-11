Ajit Pawar: रुपाली ठोंबरे यांना दोन्ही शिवसेनेची ऑफर; उद्या घेणार अजित पवारांची भेट, म्हणाल्या...

Rupali Chakankar: फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील मृत युवती डॉक्टरचं चारित्र्यहनन केल्याचा आरोप रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी रुपाली चाकणकर यांच्यावर केला होता. महिला आयोगाच्या अध्यक्ष असूनही त्यांनी अशी विधानं करणं दुर्दैवी आहे, असं ठोंबरे यांचं म्हणणं होतं. उलटपक्षी त्यांनाच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने नोटीस पाठवून प्रवक्ते पदावरुन पायउतार केलं..या कारवाईनंतर रुपाली ठोंबरे पाटील ह्या बुधवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष अजित पवार यांची भेट घेणार आहेत. अजित पवार हे उद्या पुणे दौऱ्यावर आहेत. ठोंबरे यांना शिंदे आणि ठाकरे या दोन्ही शिवसेनेकडून पक्षात येण्याची ऑफर असल्याची माहिती आहे..Pimpalner Election : पिंपळनेर नगर परिषदेची पहिली निवडणूक ऐतिहासिक! भाजप-शिवसेनेत फूट पडल्याने महायुती 'स्वबळावर' लढणार?.दरम्यान, रुपाली ठोंबरे यांनी सोशल मीडियात एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्यात त्या म्हणतात, शेतकरीकन्या डॉक्टर युवतीला न्याय न देता त्यांच्या चारित्र्यावर आघात करण्यात आला. या अन्यायाविरुद्ध आपण आवाज उठवणार.. माझा आवाज दाबला जाईल? प्रस्थापित व्यवस्थेच्या छाताडावर पाय रोवून मी इथपर्यंत पोहोचले आहे..'शोनु, बेबी नाही तर... रेश्मा शिंदेचा दाक्षिणात्य पती घरी तिला 'या' नावाने मारतो हाक; म्हणते- तो साऊथ इंडियन टचमध्ये... .रुपाली ठोंबरे पुढे म्हणतात, आमचा इतिहास हा अन्याय सहन करणाऱ्यांचा नाही, गरज पडली तर “ख्वाडा” करणाऱ्यांचा आहे. असं म्हणत त्यांनी थेट रुपाली चाकणकर यांचा आव्हान दिलं आहे. भविष्यातील त्यांची राजकीय भूमिका नेमकी काय असेल, हे येत्या काळात कळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.