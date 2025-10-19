Maharashtra Politics : भाजपचे हिंदुत्व कॉर्पोरेट : सचिन सावंत

मुंबई : ‘‘भारतीय जनता पक्षाचे हिंदुत्व आता कॉर्पोरेट झाले आहे. भाजपने देव, आराध्य दैवत; तसेच ज्यांनी देशासाठी योगदान दिले त्यांचा अपमान केला आहे,’’ असा आरोप काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे. .‘‘छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसचे आता कोटक छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस केले आहे. सिद्धिविनायक मेट्रो स्टेशनचे आता आयसीआयसीआय लोम्बार्ड, महालक्ष्मीचे ‘एचडीएफसी लाईफ’, तर आचार्य अत्रे स्टेशनचे ‘निप्पॉन एमएफ’ असे नामकरण केले आहे. आपल्या अस्मितांशी चालवलेला हा खेळ संताप आणणारा आहे,’’ असेही ते म्हणाले..Crime News : धुळे जिल्ह्यात खळबळ: उसतोडणीच्या देण्याघेण्यावरून चार जणांकडून महिलेसह मुलाचे अपहरण; पोलीस तपास सुरू.‘‘छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव घेऊन राजकारण करणाऱ्यांना महाराजांच्या नावासमोर कोटक लावलेले चालते का,’’ असा प्रश्न सावंत यांनी विचारला. भाजप, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांनी यावर खुलासा करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.सावंत म्हणाले, ‘‘शेतकरी, मजूर, कामगार, महिला, बेरोजगारी आदी प्रश्नांवरून जनतेचे लक्ष वळवण्यासाठी भाजप अस्मितेचे राजकारण करीत आहे. ही नावे सार्वजनिक वारसा आहे आणि तोच भाजपने विकायला काढला आहे. आपल्या अभिमानाचा, स्वाभिमानाचा, श्रद्धेचा व इतिहासाचा व्यापार चालवला आहे.’’.‘‘छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव घेऊन राजकारण करणाऱ्यांना महाराजांच्या नावासमोर कोटक लावलेले चालते का,’’ असा प्रश्न सावंत यांनी विचारला. भाजप, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांनी यावर खुलासा करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.सावंत म्हणाले, ‘‘शेतकरी, मजूर, कामगार, महिला, बेरोजगारी आदी प्रश्नांवरून जनतेचे लक्ष वळवण्यासाठी भाजप अस्मितेचे राजकारण करीत आहे. ही नावे सार्वजनिक वारसा आहे आणि तोच भाजपने विकायला काढला आहे. आपल्या अभिमानाचा, स्वाभिमानाचा, श्रद्धेचा व इतिहासाचा व्यापार चालवला आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.