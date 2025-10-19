महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Politics : भाजपचे हिंदुत्व कॉर्पोरेट : सचिन सावंत

Sachin Sawant : मुंबईतील मेट्रो स्थानकांना कॉर्पोरेट कंपन्यांची नावे जोडल्याबद्दल काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी भाजपच्या 'कॉर्पोरेट हिंदुत्वावर' टीका करत, हा अस्मितेचा व्यापार असल्याचा आरोप केला.
Congress Slams BJP Over 'Kotak CSMT' and Other Corporate Metro Naming.

मुंबई : ‘‘भारतीय जनता पक्षाचे हिंदुत्व आता कॉर्पोरेट झाले आहे. भाजपने देव, आराध्य दैवत; तसेच ज्यांनी देशासाठी योगदान दिले त्यांचा अपमान केला आहे,’’ असा आरोप काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.

