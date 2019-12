सचिन तेंडुलकर, सुनील गावसकरांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट, पाहा फोटो

मुंबई : शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर प्रथमच मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर व लिटील मास्टर सुनील गावसकर यांनी त्यांची सदिच्छा भेट घेतली.

मुख्यमंत्री मा. श्री. उद्धव साहेब ठाकरे यांची आज भारतरत्न, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर जी यांनी मातोश्री निवासस्थानी सदिच्छा भेट घेतली.

CM Uddhav Balasaheb Thackeray met with the Bharat Ratna, Master-Blaster @sachin_rt ji at Matoshree today. pic.twitter.com/Rxy0Jq7kPj

— Office of Uddhav Thackeray (@OfficeofUT) December 24, 2019