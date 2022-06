अखेर सचिन वाझे माफीचे साक्षीदार, अनिल देशमुखांची अडचण वाढणार !

By

मुंबई : १०० कोटी कथित वसुली प्रकरणात अनिल देशमुख यांच्या विरोधात सचिन वाझे माफीचे साक्षीदार झाले आहे. सचिन वाझे यांना आज मंगळवारी (ता.सात) सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय न्यायालयात हजर करण्यात आले. माफीचा साक्षीदार अर्जावर न्यायालयासमोर सचिन वाझेची स्वाक्षरी झाली. न्यायालयाने अटी व शर्तीवर सचिन वाझे (Sachin Vaze) माफीचा साक्षीदार म्हणून मान्यता दिली आहे. (Sachin Vaze Become Approver In CBI's Case Against Anil Deshmukh)

मागील सुनावणी वेळी सचिन वाझे यांना प्रत्यक्षात हजर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार आज मुंबई (Mumbai) येथील सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय न्यायालयात हजर करण्यात आले.

वाझे हे माफीचे साक्षीदार झाल्याने अटकेत असलेले अनिल देशमुख यांची अडचण वाढण्याची शक्यता आहे.