Sakal Survey: मुख्यमंत्री म्हणून पसंती कोणाला ? 2024 च्या निवडणुकीत शिंदे ,फडणवीस की ठाकरे

पुणे : राष्ट्रवादीच्या गटाचा सरकारमध्ये समावेश झाला असल्यानं राजकीय समिकरणं बदलली आहेत. त्यामुळं जनतेचाही मूड बदलला आहे. त्यामुळं २०२४च्या विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री कोण होणार? याबाबतचा जनतेला काय वाटतं? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न सकाळ माध्यम समुहानं केला आहे. सकाळनं केलेल्या सर्व्हेमध्ये जनतेनं आपला कौलही दिला आहे. (Sakal Survey 2023 Who will be the CM in 2024 assembly elections of Maharashtra)

सर्व्हेमध्ये किती आणि कोणाचा समावेश?

सकाळनं महाराष्ट्रातील सर्व विधानसभा मतदारसंघातून ७४,३३० लोकांकडून मतं जाणून घेतली. यामध्ये सर्व वयोगटातील लोकांचा समावेश असून नवीन अर्थात पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या नवमतदारांचाही समावेश आहे.

मुख्यमंत्रीपदासाठीचे संभाव्य उमेदवार

एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, बाळासाहेब थोरात, उद्धव ठाकरे, अशोक चव्हाण, जयंत पाटील, सुप्रिया सुळे या राज्यातील दिग्गज नेत्यांच्या नावाचा समावेश सकाळ सर्व्हेच्या संभाव्य मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवारांच्या यादीत करण्यात आला होता.

जनतेचा कौल काय?

सर्व्हेतून जनतेचा कौल समोर आला आहे. त्यानुसार, कोणत्या उमेदवाराला महाराष्ट्रातील जनतेनं किती टक्के पसंती दिली आहे? जाणून घ्या.