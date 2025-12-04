Sakal Survey 2025: महायुती सरकारची वर्षपूर्ती! मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीसांची कामगिरी कशी होती?

Devendra Fadnavis: राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी ५ डिसेंबर २०२४ रोजी शपथ घेतली होती. महायुती सरकारला वर्षपूर्ती होत आहे. मागच्या वर्षभरात सरकारची कामगिरी नेमकी कशी राहिली, घेतलेल्या निर्णयांबद्दल लोकांमध्ये काय भावना आहेत, याबाबत सकाळ माध्यम समूहाने एक सर्वेक्षण केले आहे..मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांची कामगिरी जनतेला कशी वाटते, हे सर्वेक्षणातून स्पष्ट झालं आहे. १६.१ टक्के लोकांनी फडणवीसांच्या कामगिरीला ८ ते १० टक्के (१० पैकी) गुण देत उत्कृष्ट कामगिरी केल्याचं म्हटलं आहे. तर २६.७ टक्के लोकांनी त्यांना ६ ते ८ गुण देऊन चांगली कामगिरी केल्याचं समाधान व्यक्त केलंय. म्हणजे राज्यातल्या ४२.८ टक्के लोकांना मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीसांची कामगिरी आवडली आहे..सर्वेक्षणाची आकडेवारीमुख्यमंत्री म्हणून कामगिरी - टक्केवारीउत्कृष्ट - १६.१ टक्केचांगली- २६.७ टक्केसरासरी- ३२.६ टक्केवाईट - १४.४ टक्केअतिशय वाईट- १०.३ टक्के.PMC News : कंत्राटी कामगारांवरील पिळवणुकीला लगाम; आता प्रत्येक कर्मचाऱ्याला नियुक्तीपत्र देणे अनिवार्य; पुणे महापालिकेचा मोठा निर्णय!.विधानसभेतील संख्याबळमहायुतीभाजप- १३२शिवसेना- ५७राष्ट्रवादी- ४१महाविकास आघाडीशिवसेना (युबीटी)- २०काँग्रेस- १६राष्ट्रवादी (शप)- १०.लाडकी बहीण योजना२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना लागू केली होती. राज्यातील उपेक्षित, गरीब महिलांना सक्षम करणारी ही योजना गेम चेंजर ठरली. लाभार्थी महिलांना महिन्याला दीड हजार रुपये या योजनेतून देऊ केले. त्यामुळेच राज्यात पुन्हा महायुतीचं सरकार स्थापन झाल्याचं राजकीय विश्लेषक सांगतात..Dhule News : धुळे-नंदुरबारमध्ये 'हरित भविष्य' धोक्यात! केवळ दोन वर्षांत ६५ चौ.किमी जंगल कमी झाले; अवैध वृक्षतोडीमुळे वनक्षेत्राचा ऱ्हास..फडणवीस लाडके मुख्यमंत्रीप्रशासनातली उत्तम जाण आणि कठोर निर्णयक्षमता असलेले नेते म्हणून देवेंद्र फडणवीसांकडे बघितलं जातं. त्यांच्या आकलनक्षमतेचंही अनेकांनी कौतुक केलेलं आहे. मुख्यमंत्रीपदासह त्यांच्याकडे राज्याचं गृहमंत्रीद आहे. मागच्या वर्षभरात त्यांनी घेतलेले निर्णय लोकांना आवडल्याचं 'सकाळ'च्या सर्वेक्षणातून दिसून आलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.