महाराष्ट्र बातम्या

Sakal Survey 2025: महायुती सरकारची वर्षपूर्ती! मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीसांची कामगिरी कशी होती?

Public Opinion on Devendra Fadnavis’ Performance After One Year: महायुती सरकार स्थापन होऊन एक वर्ष होत आहे. मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस जनतेला कसे वाटतात, हे या सर्वेमधून स्पष्ट झालं आहे.
government Performance After One Year

devendra fadnavis

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Devendra Fadnavis: राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी ५ डिसेंबर २०२४ रोजी शपथ घेतली होती. महायुती सरकारला वर्षपूर्ती होत आहे. मागच्या वर्षभरात सरकारची कामगिरी नेमकी कशी राहिली, घेतलेल्या निर्णयांबद्दल लोकांमध्ये काय भावना आहेत, याबाबत सकाळ माध्यम समूहाने एक सर्वेक्षण केले आहे.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Bjp
Sakal
Maharashtra Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com