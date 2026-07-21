Samruddhi Accident: सोडण्यासाठी गेले, ते कायमचेच सोडून गेले! बहीण, आई-वडीलांचा मृत्यू, आता घरात तन्वी एकटीच

वर्धा: समृद्धी महामार्गावर विरूळ लगत झालेल्या अपघातात सालोड येथील राजेश टिपले यांच्या अख्ख्या कुटुंबावर काळाने घाला घातला. मुलीला शिक्षणाकरिता सोडण्याकरिता गेलेले आई-वडील आणि थोरली बहीण जान्हवी यांनी तन्वीला कायमचेच सोडून गेल्याची व्यथा सालोड (हिरापूर) येथील नागरिक साश्रू नयनांनी सांगतात. तर त्यांच्या सोबत असलेल्या अंकुश राऊत याचे कुटुंबही उघड्यावर आले आहे. .सालोड येथील राजेश टिपले हे त्यांच्या कुटुंबासह वास्तव्यास होते. त्यांचे गावात कपड्याने दुकान होते. यावरच कुटुंबीयाचा उदरनिर्वाह होता. राजेश यांच्या कुटुंबात पत्नी सुषमा आणि त्यांच्या जुळ्या मुली जान्हवी आणि तन्वी. यात जान्हवी मोठी आणि तन्वी लहान. तन्वीने शिक्षणाकरिता पुणे येथे प्रवेश घेतला होता. तिला सोडून देण्याकरिता टिपले कुटुंब मित्राची कार घेऊन पुणे येथे गेले. मुलीला सोडून तिची सर्व व्यवस्था लावून वर्धेकडे निघाले..Renuka Chowdhury Viral Video : संसदेच्या दारात रेणुका चौधरींची धर्मेंद्र प्रधानांवर सडकून टीका; प्रधान मान खाली घालून निघून गेल्याचा व्हिडिओ व्हायरल.मात्र, काळाने घाला घातला. गावाजवळ आल्यानंतर विरुळ येथे त्यांच्या कारला भीषण अपघात झाला. या अपघातात कारमधील राजेश टिपले यांच्यासह त्यांचे कुटुंब जागीच ठार झाले. त्यांच्या जाण्याने तन्वीच्या डोक्यावरचे छत्र हरविल्याची भावना गावकरी व्यक्त करीत आहेत. चार तासांकरिता वाहतूक विस्कळीत समुद्धी महामार्गावर येळाकेळी ते विरूळ दरम्यान झालेल्या झालेल्या या अपघातामुळे बराच काळ वाहतूक एकाच मार्गाने करण्यात आली होती..घटनास्थळी जळालेला ट्रक आणि चेंदामेंदा झालेली कार काढण्याकरिता वाहतूक बंद करण्यात आली होती. शिवाय घटनास्थळाच्या पुढे ५०० मीटरवर ऑइलचा टँकर उलटला होता. यामुळे या मार्गावरील वाहतूक सुमारे चार तास बंद करण्यात आली होती. गावात कुणीच शेतात गेले नाही पहाटेच्या सुमारास घडलेल्या या घटनेची माहिती गावात येताच गाव शोकसागरात बुडाले. अख्खे गाव सुन्न झाले. साऱ्यांची पावले राजेश टिपले यांच्या घराकडे वळली. पण, घरी कुणीच नसल्याने सर्वजण राजेश यांच्या बंधूच्या घराकडे पोहोचले. गावातील कोणीच शेताकडे किंवा त्यांच्या कामाला गेले नाही. गावातील एक अख्खं कुटुंबच उद्ध्वस्त झाल्याने गावच थांबल्याचे चित्र आहे..FIFA World Cup: नियतीही आमच्या बाजूने, स्पेनसाठी निर्णायक गोल करणाऱ्या टोरेसची भावना.अंकुशही कुटुंबातील कर्तासालोड येथील टिपले कुटुंबासह त्याच गावातील अंकुश राऊत हा कारचा चालक म्हणून त्यांच्यासोबत गेला होता. अंकुश हा गावात ऑटो चालवून कुटुंबाचा उदरविर्वाह करीत होता. त्याच्यावर त्याची पत्नी आणि एक वर्षाच्या चिमुकलीची जबाबदारी होती. अंकुश याच जबाबदारीपोटी गेला होता, तो परतलाच नाही. त्याच्या जाण्याने त्याची चिमुकली मुलगी आणि पत्नी असे कुटुंब उघड्यावर आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.