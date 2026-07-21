महाराष्ट्र बातम्या

Samruddhi Accident: सोडण्यासाठी गेले, ते कायमचेच सोडून गेले! बहीण, आई-वडीलांचा मृत्यू, आता घरात तन्वी एकटीच

Family Returns After Dropping Daughter in Pune: समृद्धी महामार्गावरील भीषण अपघातात वर्ध्यातील टिपले कुटुंबातील आई-वडील आणि मोठ्या बहिणीचा मृत्यू झाला.
Samruddhi Accident

Samruddhi Accident

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वर्धा: समृद्धी महामार्गावर विरूळ लगत झालेल्या अपघातात सालोड येथील राजेश टिपले यांच्या अख्ख्या कुटुंबावर काळाने घाला घातला. मुलीला शिक्षणाकरिता सोडण्याकरिता गेलेले आई-वडील आणि थोरली बहीण जान्हवी यांनी तन्वीला कायमचेच सोडून गेल्याची व्यथा सालोड (हिरापूर) येथील नागरिक साश्रू नयनांनी सांगतात. तर त्यांच्या सोबत असलेल्या अंकुश राऊत याचे कुटुंबही उघड्यावर आले आहे.

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