Samruddhi Mahamarg: समृद्धीवर कारमध्ये पत्नीला संपवलं, मृतदेहासह अनेक तास फिरला; ३ चिमुकल्यांसह पोहोचला पोलीस ठाण्यात

कारंजा: समृद्धी महामार्गावर कारमध्ये पत्नीची निर्घृण हत्या करून तिचा मृतदेह घेऊन अनेक तास फिरल्यानंतर आरोपी पतीने अखेर कारंजा शहर पोलीस ठाण्यात हजर होत शरणागती पत्करली. ही धक्कादायक घटना मंगळवारी (ता. १४) पहाटे उघडकीस आली. या प्रकरणामुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून, पोलिसांनी अधिक तपास सुरू केला आहे..पोलिसांकडून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, सलमान खान नेक मोहम्मद (वय ३०, रा. कलवर्धा, जि. गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश) हा पत्नी हसीनबानो सलमान खान (वय २५) व आपल्या तीन लहान मुलांसह कारने समृद्धी महामार्गावरून ग्रेटर नोएडाकडे जात होता. कारंजा परिसरात महामार्गावर त्याने कार थांबवून प्रथम लोखंडी रॉडने पत्नीच्या डोक्यावर वार केल्याचा आणि त्यानंतर गळा आवळून तिची हत्या केल्याचा प्राथमिक संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. घटनेनंतर आरोपीने पत्नीचा मृतदेह कारमध्येच ठेवून अनेक तास विविध ठिकाणी फिरल्याचे सांगितले जात आहे..Mumbai-Goa Highway: मुंबई गोवा महामार्गावर भीषण अपघात! भरधाव कारची डंपरला धडक, गाडीचा चक्काचूर; तिघांचा जागीच मृत्यू; २ जखमी .अखेर तो कारंजा शहर पोलीस ठाण्यात पोहोचला आणि पोलिसांसमोर शरण आला. त्यानंतर पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन कारंजा येथील उपजिल्हा रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठविला. प्राथमिक चौकशीत आरोपीने पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय असल्याने तिची हत्या केल्याचे पोलिसांना सांगितल्याची माहिती आहे. फिरण्यासाठी बाहेर घेऊन जात असल्याचे सांगून त्याने ही घटना घडविल्याचा संशय आहे..Dhule Food Safety Raid : बापरे... तुम्हीही इथून मिठाई खरेदी करता का? धुळ्यातील नामांकित दुकानांमध्ये मुदतबाह्य अन्नपदार्थांची विक्री, FDA ची मोठी कारवाई.दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणात अनेक संशयास्पद बाबी समोर येत आहेत. कारमध्ये पती-पत्नी व मुलांव्यतिरिक्त आणखी एखाद्या व्यक्तीचा सहभाग होता का, याचाही तपास सुरू आहे. तसेच आरोपी पोलिसांना वारंवार वेगवेगळी माहिती देत असल्याने त्याच्या जबाबातील विसंगतींचीही चौकशी केली जात आहे. या प्रकरणात आरोपी सलमान खान याने पत्नीची हत्या केली तेव्हा सहा वर्षाखालील तीनही चिमुकले झोपेत होते. आरोपी सलमान जेव्हा पोलीस ठाण्यात आला तेव्हा पोलिसांनी या तीनही चिमुकल्यांना कार बाहेर काढले मात्र नंतर हे चिमुकले पोलीस ठाण्यात पुन्हा झोपी गेले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.