Samruddhi Mahamarg: समृद्धी महामार्गावरून प्रवास करताय तर थांबा! आता CCTV बसविण्याच्या कामामुळे वाहतूक बंद, वेळ जाणून घ्या...

नागपूरला जोडणाऱ्या हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गावर दरोडेखोरांनी वाहनांना लक्ष्य केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. 27 ऑगस्ट रोजी मध्यरात्री सुमारे दीड तासाच्या कालावधीत तीन कुटुंबांना धाक दाखवून लुटण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. लुटारूंच्या टोळक्याने धावत्या वाहनांचे टायर पंक्चर करून लाखो रुपयांची लूट केल्याचे सांगण्यात आले आहे..सिन्नर परिसरात कुटुंबाला अडवून लूटछत्रपती संभाजीनगर येथील अॅड. श्रीकांत मिश्रा हे कुटुंबासह समृद्धी महामार्गावरून मुंबईच्या दिशेने प्रवास करत होते. रात्री पावणेबाराच्या सुमारास सिन्नर परिसरात त्यांच्या वाहनावर लोखंडी वस्तू आदळली. त्यानंतर वाहनाचे टायर पंक्चर झाले. वाहन थांबल्याची संधी साधत 10 ते 12 जणांच्या टोळक्याने त्यांना घेरले आणि धाक दाखवत लूट केली..Samruddhi Mahamarg Robbery : समृद्धी महामार्गावर वकिलाच्या कुटुंबाला घेरून मारहाण! 18 लाखांचे सोने अन् रोकड लुटली; गोळीबारानंतर दरोडेखोर झाले पसार.याच कालावधीत आणखी दोन कुटुंबांनाही अशाच प्रकारे लक्ष्य करण्यात आल्याची माहिती आहे. लुटारूंनी वाहनांचे टायर पंक्चर करून प्रवाशांना अडवले आणि त्यांच्याकडून लाखो रुपयांची लूट केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे 27 ऑगस्टच्या मध्यरात्री समृद्धी महामार्गावरील या घटनांमुळे प्रवाशांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे..CCTV बसविण्याच्या कामामुळे वाहतूक बंददरम्यान, समृद्धी महामार्गावरील सिन्नर इंटरचेंज ते इगतपुरी इंटरचेंजदरम्यान ITMS अंतर्गत CCTV साठी गॅन्ट्री बसविण्याचे काम सुरू आहे. या कामासाठी टप्प्याटप्प्याने वाहतूक बंद ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.पहिल्या टप्प्यात सिन्नर इंटरचेंज ते भाववीर इंटरचेंज या मार्गावर 31 ऑगस्ट, 1 सप्टेंबर आणि 2 सप्टेंबर रोजी वाहतूक बंद राहणार आहे. मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहतुकीसाठी दुपारी 12 ते 1 या वेळेत, तर नागपूरच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहतुकीसाठी दुपारी 3 ते 4 या वेळेत वाहतूक बंद ठेवण्यात येईल..दुसऱ्या टप्प्यात भाववीर इंटरचेंज ते इगतपुरी इंटरचेंजदरम्यान 4 सप्टेंबर, 5 सप्टेंबर आणि 7 सप्टेंबर रोजी वाहतूक बंदचे नियोजन आहे. या दिवशी मुंबई दिशेची वाहतूक दुपारी 12 ते 1 आणि नागपूर दिशेची वाहतूक दुपारी 3 ते 4 या वेळेत बंद राहील.प्रवाशांना नियोजन करण्याचे आवाहनया नियोजित वाहतूक बंदच्या वेळा लक्षात घेऊन प्रवासी आणि वाहनचालकांनी आपल्या प्रवासाचे नियोजन करावे, तसेच कामासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..samruddhi mahamarg news : समृद्धी महामार्गावर प्रवाशांकडून लूट! टायर पंक्चर करून वाहन अडवलं, नेमकं काय घडलं? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.