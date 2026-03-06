समृद्धी महामार्गावर लुटारुंच्या टोळीची दहशत, ट्रक चालकाजवळील पैसे अन् १५० लिटर डिझेल लुटलं

मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावर लुटारुंची टोळी सक्रीय असल्याचं उघडकीस आलं आहे. या टोळीने चाकूचा धाक दाखवत ट्रक चालकाकडून पैसे आणि डिझेल लुटल्याची माहिती आहे. याप्रकरणी शहापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपींचा शोध सुरु आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, २ मार्च रोजी मध्यरात्री ही घटना घडली. जितेंद्रकुमार यादव असं या ट्रकचालकाचं नाव आहे. जितेंद्रकुमार हे नागपूर येथून औद्योगिक कंपन्यांमधील कोळशाची राख घेऊन भिवंडी येथील पडघ्याच्या दिशेने वाहतुक करत होते. २ मार्चला मध्यरात्री समृद्धी महामार्गावरील शहापूर येथील खुटघर येथे पोहचले. त्यावेळी धावत्या ट्रकमध्ये ८ ते १० जणांनी प्रवेश केला. तसेच जितेंद्रकुमार यांना मारहारण करत ट्रक थांबवण्यास भागप पाडले..Ahilyanagar Crime: अहिल्यानगरमध्ये हातपाय बांधून ट्रक लुटणारे जेरबंद; एलसीबीची कारवाई, ३५ लाखांचा मुद्देमाल ताब्यात!.यावेळी आरोपींना चाकूचा धाक दाखवत ट्रकची किल्ली हिसकली. तसेच चालकाच्या खिशातील १२ हजार रुपये काढून घेतले. त्यानंतर त्यांनी ट्रकमधील १५० लिटर डिझेलही काढून घेतलं. इतकच नाही, तर आरोपी चालकाला मारहाणही केली. त्यानंतर त्यांनी तिथून पळ काढला..Nashik Crime : जळगावहून विक्रीसाठी आलेली डाळ परस्पर विकली! नाशिक रोड पोलिसांनी चालकाला ठोकल्या बेड्या.दरम्यान, स्थानिकांनी याठिकाणी दाखल होत चालकाला प्राथमिक उपचाराकरिता रुग्लणालयात दाखल केलं. तसेच याची माहिती ट्रक मालकाला देण्यात आली. या घटनेप्रकरणी ट्रक व्यवसायिकाने तक्रार दाखल केल्यानंतर शहापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. पुढील तपास सुरु असल्याचे शहानूर पोलिसांनी सांगितलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.