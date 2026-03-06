महाराष्ट्र बातम्या

समृद्धी महामार्गावर लुटारुंच्या टोळीची दहशत, ट्रक चालकाजवळील पैसे अन् १५० लिटर डिझेल लुटलं

Samruddhi Expressway Robbery : आरोपींच्या टोळीने चाकूचा धाक दाखवत ट्रक चालकाकडून पैसे आणि डिझेल लुटल्याची माहिती आहे. याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावर लुटारुंची टोळी सक्रीय असल्याचं उघडकीस आलं आहे. या टोळीने चाकूचा धाक दाखवत ट्रक चालकाकडून पैसे आणि डिझेल लुटल्याची माहिती आहे. याप्रकरणी शहापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपींचा शोध सुरु आहे.

