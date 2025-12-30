Mahapalika Election: पुतीन अन् ट्रम्पही महाराष्ट्रात प्रचाराला येतील, संजय राऊतांची एकनाथ शिंदेंवर खोचक टीका

मुंबई : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटावर जोरदार हल्ला चढवला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या दारात जागा मागण्यासाठी उभे राहण्याची वृत्ती शिंदे गटाची असल्याची खोचक टीका राऊत यांनी केली. युतीसाठी अमित शहा यांच्या दारात जाऊन जागा मागितल्या आणि आता भाजपने फेकलेल्या जागांवर निवडणूक लढवत असल्याने शिंदे गट लाचारपणा दाखवत असल्याचे राऊत म्हणाले..मुंबईसह राज्यात शिवसेनेनेच भाजपला जागा दिल्या होत्याराऊत यांनी म्हटले की, गेल्या साठ वर्षांच्या इतिहासात शिवसेनेला कुणाच्या दारात उभे राहावे लागले नव्हते. यापूर्वी मुंबईसह राज्यात शिवसेनेनेच भाजपला जागा दिल्या होत्या. युती ही शिवसेनेच्या मर्जीने होत होती. मात्र आता शिंदे गट स्वतःला शिवसेना म्हणवून घेतो आणि भाजपच्या दारात हात पसरून जागा मागतो. आम्ही जवळपास १४० जागा लढणार आहे. राज ठाकरे यांचा पक्षही मोठ्या प्रमाणात जागा लढवत आहे..Mumbai BMC Election: भाजपचा उदय, काँग्रेसची घसरण! हिंदुत्वाचा मुद्दा तापवतानाच उत्तर भारतीयांशी सलगी.महाराष्ट्राचा स्वाभिमान आम्ही नेहमी जपलाशिवसेनेने यापूर्वी भाजपची भूमिका फेटाळून स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली होती. भाजपने दिलेला शब्द पाळला नाही, तेव्हा उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेने स्वाभिमानाने बाजूला होऊन लढा दिला. दिल्लीत भाजपच्या दारात गवतावर बसून पांढरी पँट खराब करून परत येण्याची वृत्ती शिवसेनेने कधी दाखवली नाही. महाराष्ट्राचा स्वाभिमान आम्ही नेहमी जपला आहे. मात्र आता हे लोक स्वतःला शिवसेना म्हणवतात, हे थांबवायला हवे, अशी भावना राऊत यांनी व्यक्त केली.भाजप हा मराठी माणसाचा पक्ष नाही, त्यांचा मराठीशी काही संबंध नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडे उत्तर भारतीय उमेदवारच असतील, असा टोला राऊत यांनी लगावला. हे मराठी माणसाचे दुर्दैव असल्याचे त्यांनी नमूद केले, मुंबईतील भाजपच्या यादीवर त्यांनी हा टोला लगावला..मोदी महाराष्ट्रात प्रचाराला येऊ शकतातपंतप्रधान नरेंद्र मोदी महाराष्ट्रात प्रचाराला येऊ शकतात, यावर राऊत यांनी खोचक उत्तर दिले. ते पुतीनलाही प्रचाराला आणू शकतात किंवा ट्रम्प यांनाही विनंती करतील. इथे दुसऱ्या राज्याचा नेते का आणायचे? आपली निवडणूक आपण लढवू. इथे फक्त जय श्रीरामचा नारा नाही चालणार, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी असाही नारा चालेल, असे राऊत म्हणाले..पवार साहेब एनडीए सोबत जाणार नाहीतवरळी मतदारसंघातील नाराजीबाबत बोलताना राऊत यांनी सांगितले की, काही नाराजी असू शकते, मात्र संध्याकाळपर्यंत वातावरण निवळेल. दोन्ही राष्ट्रवादी गट एकत्र आल्याबद्दल त्यांनी स्वागत केले. पवार साहेब एनडीए सोबत जाणार नाहीत. ते शाहू-फुले-आंबेडकर विचारधारेचे आहेत आणि त्या विरुद्ध जाणार नाहीत, असे राऊत म्हणाले.मुंबईतील सहा लोकसभा मतदारसंघांसह कल्याण-डोंबिवली येथे महाविकास आघाडीच्या संयुक्त प्रचारसभा होतील, अशी माहितीही राऊत यांनी दिली..Mumbai BMC Election: भाजपचा उदय, काँग्रेसची घसरण! हिंदुत्वाचा मुद्दा तापवतानाच उत्तर भारतीयांशी सलगी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.