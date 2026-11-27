डिलिमिटेशनच्या (मतदारसंघ पुनर्रचना) मुद्द्यावरून देशातील राजकीय वातावरण तापले असताना शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी तीव्र शब्दांत इशारा दिला आहे. डिलिमिटेशन हा देशातील जनतेच्या हातातून सत्ता हिरावून घेण्यासाठी भाजपने रचलेला कट असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच या प्रक्रियेला पाठिंबा देणाऱ्यांना इतिहास २१व्या शतकातील सर्वात मोठे गद्दार म्हणून ओळखेल, असे विधानही त्यांनी केले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .संजय राऊत यांनी आपल्या वक्तव्यात म्हटले की, देशाच्या जनतेशी विश्वासघात करणाऱ्यांची नावे इतिहासात कायमस्वरूपी नोंदवली जातात. गद्दारीबाबत केलेले खुलासे मात्र काळाच्या ओघात हवेत विरून जातात. त्यामुळे डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावर भूमिका घेणाऱ्यांनी देशाच्या लोकशाहीचा आणि जनतेच्या अधिकारांचा विचार करायला हवा..यावेळी राऊत यांनी शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांचाही उल्लेख केला. आज बाळासाहेब ठाकरे आपल्यात असते, तर डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावर वेगळी परिस्थिती पाहायला मिळाली असती, असे ते म्हणाले. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्याचा उल्लेख करत, ते सध्या संघर्ष आणि निर्णय घेण्याच्या स्थितीत नसल्याचे वक्तव्य त्यांनी केले..Maharashtra Politics : मतदारसंघ फेररचना विधेयकामुळे प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व धोक्यात येईल; माजी आमदार संजय चव्हाण यांचा आरोप, बागलाण राष्ट्रवादीचा विरोध.दरम्यान, प्रत्येक देशप्रेमी आणि लोकशाहीवादी पक्षाने संसदेत डिलिमिटेशन विधेयक ठामपणे फेटाळून लावले पाहिजे, असे आवाहनही संजय राऊत यांनी केले. त्यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे डिलिमिटेशनचा मुद्दा पुन्हा एकदा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.